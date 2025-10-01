Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: "Esto parecía un horno"

Aquellos que paseen estos días por Antonio Hurtado comprobarán algo: hay operarios y maquinaria trabajando sobre las aceras. No tienen nada que ver con la red de saneamiento y abastecimiento y tampoco con el arreglo de desperfectos, sino con la iniciativa emprendida por el Ayuntamiento de Cáceres de plantar 32 árboles en la vía. Una medida que busca embellecer la céntrica avenida y, sobre todo, mitigar las elevadas temperaturas que alcanza en verano. Vecinos, paseantes y comerciantes son testigos de ello.

"Esto es un espanto"

"Durante los meses de calor esto es un espanto, esta calle es un horno", cuenta Julián Amaral, que llega en moto a hacer sus compras en la galería comercial. "Pasas por aquí y puede haber 50 grados fácilmente", añade. Así, la plantación de árboles le parece "una maravilla". "No como quieren hacer en la Virgen de la Montaña, eso me parece un horror", apunta el viandante.

Julián Amaral, vecino de Cáceres. / El Periódico

Sea como fuere, desde su punto de vista, Antonio Hurtado también necesita un repaso de los acerados y de los bordillos. "El pavimento es bonito, pero tiene muchos años y está deteriorado. Cuando llega el invierno, con las aguas, se suele levantar alguna baldosa", asevera.

En la misma línea se mantiene Yolanda Borda, gerente de la tienda de golosinas Happy Lollipop. Según cuenta, todos los días observa tropiezos en un baldosín mal colocado frente a su establecimiento. En cuanto a la plantación de árboles, considera que "es algo novedoso y que hace falta, porque en verano hace muchísimo calor". De hecho, trató de combatir las elevadas temperaturas mediante la instalación de toldos, pero reconoce que no es suficiente.

Yolanda Borda, gerente de Happy Lollipop / El Periódico

"Darán sombra al escaparate"

Y no es el único negocio de la avenida que sufre los efectos de la subida de los termómetros. En Zapatones vuelve a escucharse el término "horno". Allí, Teresa Silva explica que el lado derecho de la vía según se llega a la Cruz es el que más sufre la incidencia de los rayos del sol. "Los árboles vendrán bien, porque darán sombra al escaparate, que es como una lupa", considera. Además, cree que la llegada de vegetación servirá para darle "otro aire" a Antonio Hurtado, creando un "minipulmón" que ayudará a combatir la polución.

Teresa Silva, de Zapatones. / El Periódico

Preguntada por otras cuestiones que tengan que resolverse en la vía, subraya la falta de aparcamiento. "No sé si se podrá hacer de alguna manera, pero es una de las avenidas que más se mueve y la gente es de lo que se queja normalmente", asegura. "Tampoco estaría mal algún banco, porque por aquí viene mucha gente mayor", añade.

En cuanto al ruido por las obras, dice que es "molesto", pero que allí están acostumbrados al barullo, y solo serán "unos días". Concretamente, dos semanas, según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, será lo que duré la construcción de los alcorques. Después, comenzará la plantación de árboles.

Cansada de las obras

Sin embargo, para algunos las actuaciones resultan más tediosas. Una de ellas es la cacereña Teresa Alba, que aunque no duda del beneficio de los árboles, asevera estar "un poco cansada de las obras. La ciudad se ve un poco fea con tanta obra". Para Carla Calle y Daniel Ronco, las intervenciones también se hacen "un poco pesadas". "Vivo en el noveno y aún así llega el ruido. Empiezan a las 8.00 horas y se escucha un montón", asevera ella.

Carla Calle y Daniel Ronco, vecinos de Cáceres / El Periódico

Necesidades más importantes

No se oponen a la medida recientemente anunciada, pues cuentan que "durante los meses de verano se necesitaría un poco de sombra. Pasar por la calle a las 16.00 o 17.00 horas es un infierno". Eso sí, opinan que dicha vía "no es de las que peor está" y que "igual hay necesidades más importantes".

Para Alicia Cerro, en cambio, la noticia "es una maravilla". "Lo había hablado con gente del barrio varias veces, que aquí hacía falta tener unos árboles, porque lo ponen más bonito y dan sombra", explica. No tiene problema con las obras, pues asegura que "no se puede querer tener todo fenomenal en esta vida y que no haya molestias", y pone el foco en otra cuestión que, para ella, es fundamental: la creación de un paso de cebra frente a la galería comercial. "Mucha gente cruza por en medio por no irse a las dos esquinas, y es peligrosísimo", dice.

No se sabe si su demanda será atendida, pero lo que es seguro es que, dentro de foco, Antonio Hurtado pasará a ser una zona más verde, y aunque el proceso de plantación puede ser fastidioso, todos están de acuerdo en el beneficio que los 32 nuevos árboles proporcionarán a la arteria cacereña.