Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres

Con el cambio de temporada no solo toca hacer cambio de armario, también llegan novedades a las cartas de los restaurantes que nos invitan a regresar a nuestros templos culinarios de referencia. El otoño nos surte de frutas y frutos nuevos, granadas, membrillos, castañas, nueces... o los siempre esperados hongos y setas silvestres, delicias que, si nos las dan preparadas por las manos de quienes saben, mejor que mejor.

La vuelta a la rutina tras el asueto vacacional y el acomodo posterior del mes de septiembre implica recalar ya en octubre en nuestros lugares de culto. Y los restaurantes, aparte de llenarnos el estómago, son para muchos refugios hedonistas colmados de comodidad, relax y placer. Aquí nos miman con buen trato y nos agasajan con viandas que quizás en casa nos cuesta preparar.

La cocina de calidad, proximidad y con sello propio es la que seleccionamos para recomendar cinco restaurantes que, si aún no lo has hecho, no puedes dejar de visitar este otoño en la capital cacereña.

Una de las especialidades del restaurante Las Corcuelas / Hotel Hospes Arenales

Nos situamos. Tres de ellos están emplazados en el entorno monumental y son ideales para deleitarse con una buena comida o cena en el casco histórico, uno se localiza en un barrio residencial y atrae a comensales de toda la ciudad, y el otro está a pocos kilómetros del centro, resultando una opción perfecta para desconectar en un impresionante cortijo de lujo en el campo.

Comida de autor asequible en un cinco estrellas

En el complejo hotelero de Los Arenales, que opera bajo la marca Hospes Hotels, tenemos a un paso de Cáceres el restaurante Las Corchuelas. El lugar, la antigua residencia de verano de Los Golfines, invita a una velada en este cinco estrellas con una carta asequible a todos los bolsillos.

Su chef, Jorge Galán, ha seleccionado productos de la dehesa y carnes extremeñas que equilibran una propuesta en la que despunta un sugerente tataki de gamo sobre crema de Torta del Casar infusionada con canela y miel.

También han introducido un 'brunch' con guiño a la tierra, que se sirve de 11:30 a 14:00 horas, y en el que se puede degustar desde un bocadito de morcilla patatera con miel a unos huevos rotos con jamón ibérico.

Apacibles sobremesas en un comedor renovado

A Tápara hay que ir sí o sí, porque se sale de la cocina más tradicional sin perder su esencia. Y porque su restaurante del R-66 ha transformado su sala tras una acertada actualización en un acogedor comedor pensado para prolongar una apacible sobremesa disfrutando en compañía. Gonzalo Serrano y Beatriz Guisado han sabido conjugar innovación y productos de la tierra en este proyecto que no defrauda.

Nos permitimos sugerir sus apetecibles tacos de bacalao con alioli de miel gratinado y su bien presentado carpaccio de presa ibérica con vinagreta de frutos rojos, parmesano, guacamole y almendra crocante. Pero en carta no fallan los demandados arroces y sus croquetas líquidas de patatera, con las que ya nos hemos chupado los dedos otras veces.

El comedor actualizado de Tápara / Web oficial

Un opíparo desayuno 'tardío' que triunfa

Miga, en el Arco de la Estrella, ha apostado desde hace relativamente poco por un suculento 'brunch' que ya ha corrido como la pólvora. Su opíparo desayuno tardío que sirve sábados y domingos desde las 10:00 horas se presenta en cuatro pases que combinan dulce y salado. No falta una de sus especialidades, las migas extremeñas.

Y en la carta del restaurante, las hermanas Blanco Cava, creadoras de este proyecto personal para deleitar al comensal, homenajean al recetario extremeño que heredaron de su padre, el maestro de maestros, Eustaquio Blanco: la perdiz, el cordero, los higos de la tierra, etc.

El coqueto rincón gastronómico de los adarves

El sello de Homarus se reproduce en Nolasco, en el corazón de la Ciudad Monumental de Cáceres, de la mano de Lute (Eleuterio Sánchez) y Mariluz Martín. Su oferta gastronómica merece mucho la pena. Una cocina pensada y cuidada, donde el producto y la calidad priman ante todo. Este coqueto rincón que ocupó la recordada tapería Calenda es hoy un restaurante mayúsculo que no le envidia a su hermano mayor, Homarus.

A quienes le prive el afamado arroz con bogavante que sirven en Homarus, aquí lo sustituyen por unas delicias de arroz con bogavante. El pescado y el marisco, tan bien tratados en la cocina de Lute, no faltan: gambas a la plancha, zamburiñas, bacalao, pulpo...

Propuesta atrevida junto a un convento de monjas

La cocina y el local de Chef Alia o, lo que es lo mismo, Álvaro Holgado, dan un toque moderno y fresco a la plaza de Santa Clara, donde las clarisas elaboran, recogidas, sus tradiciones dulces. Maná, que así el local de este joven chef cacereño, sorprende con bocados llenos de contrastes, cócteles de autor y una selección de cervezas artesanas.

En Maná te pueden sorprender con un carpaccio de pulpo con espuma de patata, unas croquetas caseras o sus niguiris de salmón, los preferidos de los influencers gastronómicos que han puntuado su carta.

Maná celebra su nueva carta con una cena gratis. / Web oficial

El establecimiento desvela además el jueves 9 de octubre su carta de temporada y lo celebra a lo grande sorteando cuatro cenas para dos personas.