Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 3 meses de prisión y a una multa de 540 euros a una mujer por estafar a un comprador a través de una página de anuncios en internet, al que tendrá que indemnizar con 400 euros.

Estafa online

El denunciante, interesado en la compra de una máquina de varear por la que se pedía 400 euros vía un portal de venta online, contactó con la mujer condenada a través de la aplicación de Whatsapp y llegó a realizar una transferencia con el pago.

Tras unos días de espera, y al no recibir el producto que había adquirido , contactó con la vendedora, “que le dio largas”, según se explica en la sentencia. Posteriormente, solicitó al banco que le realizara la devolución de la transferencia, pero el receptor ya había extraído el dinero de la cuenta.

Estafa financiera

A su vez, recibió en su móvil una solicitud para que facilitara sus datos bancarios a otro teléfono, que simulaba ser los servicios de seguridad de la entidad financiera Unicaja, “incluso con la clave”. Y dicha petición se le realiza también a la esposa del demandante.

“Este tribunal ha examinado la prueba y no tiene la menor duda sobre la autoría”, señalan los magistrados.

"La existencia del engaño precedente, alma y motor del delito de estafa, se deduce de los hechos probados, a cuya literalidad debemos atenernos dado el motivo por infracción de ley elegido”, razonan en la sentencia.

Una sentencia que es firme y contra la que no cabe recurso.