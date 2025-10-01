Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencia Provincial

Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

Tendrá que indemnizarle con 400 € y se le impone una una multa de 540 €

La estafa se realizó a través de una página de anuncios en internet.

La estafa se realizó a través de una página de anuncios en internet. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 3 meses de prisión y a una multa de 540 euros a una mujer por estafar a un comprador a través de una página de anuncios en internet, al que tendrá que indemnizar con 400 euros.

Estafa online

El denunciante, interesado en la compra de una máquina de varear por la que se pedía 400 euros vía un portal de venta online, contactó con la mujer condenada a través de la aplicación de Whatsapp y llegó a realizar una transferencia con el pago. 

Tras unos días de espera, y al no recibir el producto que había adquirido , contactó con la vendedora, “que le dio largas”, según se explica en la sentencia. Posteriormente, solicitó al banco que le realizara la devolución de la transferencia, pero el receptor ya había extraído el dinero de la cuenta.

Estafa financiera

A su vez, recibió en su móvil una solicitud para que facilitara sus datos bancarios a otro teléfono, que simulaba ser los servicios de seguridad de la entidad financiera Unicaja, “incluso con la clave”. Y dicha petición se le realiza también a la esposa del demandante.

“Este tribunal ha examinado la prueba y no tiene la menor duda sobre la autoría”, señalan los magistrados.

"La existencia del engaño precedente, alma y motor del delito de estafa, se deduce de los hechos probados, a cuya literalidad debemos atenernos dado el motivo por infracción de ley elegido”, razonan en la sentencia.

Noticias relacionadas y más

Una sentencia que es firme y contra la que no cabe recurso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
  2. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  3. El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
  4. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  5. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  6. Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
  7. Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie
  8. Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio

Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación

Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación

Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

El sindicato Jupol de la Policía Nacional alerta de una "escalada de violencia insostenible" en Cáceres

El sindicato Jupol de la Policía Nacional alerta de una "escalada de violencia insostenible" en Cáceres

Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres

Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Una flecha contra el cáncer de mama

Una flecha contra el cáncer de mama
Tracking Pixel Contents