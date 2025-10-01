Continúan las grabaciones de la tercera temporada de 'Regias del Drag' en el Gran Teatro de Cáceres

Desde primera hora de la mañana, el Gran Teatro se ha llenado de color, brillo y mucha energía. A partir de las 6.30, las participantes comenzaron a llegar para prepararse en los camerinos. Entre brochas, tacones y risas, se respira un buen ambiente entre compañeras, que refleja la esencia del programa. La creadora y presentadora del evento, Nina Vagina, ha llegado un poco más tarde, desatando su habitual carisma y revolucionando el ambiente con su presencia.

Retoques

Cuando el reloj marcaba las 9.00, el ambiente se llenaba de actividad con los últimos retoques: joyas brillantes, pelucas ajustadas y vestidos listos para deslumbrar. De forma paralela, se realizaban las imágenes oficiales para redes sociales. La producción, compuesta en su mayoría por jóvenes profesionales, no solo garantiza un alto nivel técnico, sino que también apuesta por el fomento del empleo joven en la región.

Figuras muy conocidas entre el jurado

Poco después hizo su entrada el jurado, cuyas identidades aún no pueden revelarse, aunque se anticipa que estará conformado por figuras muy conocidas del mundo del humor y activistas del colectivo LGTBI. Sus nombres se darán a conocer muy pronto, generando aún más expectación entre los seguidores del programa.

Minirretos y premios sorpresa

Por último, entre las principales novedades de esta edición se incluyen minirretos y premios sorpresa. Este nuevo panel estará conformado por figuras que han respaldado el proyecto desde sus inicios. Este año, la Diputación de Cáceres será el gran patrocinador del concurso, además, la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de Cáceres colaborarán con la cesión de espacios emblemáticos para el rodaje. Un sólido respaldo institucional que refuerza el valor del proyecto como un referente cultural y social en la región. Nina lo resume con tres palabras, "revolución, evolución y diversión".