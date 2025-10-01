Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66

La autovía de Cáceres a Badajoz avanza en su primer tramo de construcción y se producirán nuevos cortes de tráfico para que las obras continúen con la mayor seguridad posible. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando la actuación del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de longitud entre Cáceres y el río Ayuela de la A-58 (que conectará Trujillo con Badajoz por la capital cacereña). Cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros.

Un paso más

Desde este miércoles, 1 de octubre, se ha dado un paso más en los trabajos con la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66. En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, se ha tomado la decisión de producir afectaciones al tráfico.

Mapa de las afectaciones al tráfico. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Cortes de carretera

Desde primera hora se ha cortado la calzada sentido Salamanca por la A-66 a la altura del mencionado enlace. Los vehículos se van a desviar por la otra carretera, que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación. Las obras se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.

Así van las obras. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Seguridad y fluidez

Para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico durante dichas mannifestaciones, se adoptarán las debidas medidas de señalización de obra. Las salidas hacia la carretera N-523 en el enlace del kilómetro 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz) se modificarán, llevándose al enlace del kilómetro 551 de la Autovía de la Plata.