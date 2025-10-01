Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66

Desde este miércoles se corta la calzada sentido Salamanca de la A-66 y se desvía por la otra carretera, que tendrá doble sentido de circulación

Imagen aérea del enlace de la A-58 con la A-66.

Imagen aérea del enlace de la A-58 con la A-66. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La autovía de Cáceres a Badajoz avanza en su primer tramo de construcción y se producirán nuevos cortes de tráfico para que las obras continúen con la mayor seguridad posible. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando la actuación del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de longitud entre Cáceres y el río Ayuela de la A-58 (que conectará Trujillo con Badajoz por la capital cacereña). Cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros.

Un paso más

Desde este miércoles, 1 de octubre, se ha dado un paso más en los trabajos con la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66. En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, se ha tomado la decisión de producir afectaciones al tráfico.

Mapa de las afectaciones al tráfico.

Mapa de las afectaciones al tráfico. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Cortes de carretera

Desde primera hora se ha cortado la calzada sentido Salamanca por la A-66 a la altura del mencionado enlace. Los vehículos se van a desviar por la otra carretera, que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación. Las obras se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.

Noticias relacionadas y más

Así van las obras.

Así van las obras. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Seguridad y fluidez

Para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico durante dichas mannifestaciones, se adoptarán las debidas medidas de señalización de obra. Las salidas hacia la carretera N-523 en el enlace del kilómetro 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz) se modificarán, llevándose al enlace del kilómetro 551 de la Autovía de la Plata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
  2. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  3. El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
  4. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  5. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  6. Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
  7. Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie
  8. Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio

Los beneficios de plantar árboles en Cáceres: reducen la temperatura entre 2 y 8 grados

Los beneficios de plantar árboles en Cáceres: reducen la temperatura entre 2 y 8 grados

Continúan las grabaciones de la tercera temporada de 'Regias del Drag' en el Gran Teatro de Cáceres

Continúan las grabaciones de la tercera temporada de 'Regias del Drag' en el Gran Teatro de Cáceres

Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66

Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66

Un libro recopila el legado artístico de dos siglos de tribunales en Extremadura

Un libro recopila el legado artístico de dos siglos de tribunales en Extremadura

Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación

Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación

Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

Condenan a una cacereña a tres meses de cárcel por estafar a un hombre con la compra de una máquina de varear a través de un portal de web

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"
Tracking Pixel Contents