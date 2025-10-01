Infraestructuras
Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
Desde este miércoles se corta la calzada sentido Salamanca de la A-66 y se desvía por la otra carretera, que tendrá doble sentido de circulación
La autovía de Cáceres a Badajoz avanza en su primer tramo de construcción y se producirán nuevos cortes de tráfico para que las obras continúen con la mayor seguridad posible. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando la actuación del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de longitud entre Cáceres y el río Ayuela de la A-58 (que conectará Trujillo con Badajoz por la capital cacereña). Cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros.
Un paso más
Desde este miércoles, 1 de octubre, se ha dado un paso más en los trabajos con la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66. En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, se ha tomado la decisión de producir afectaciones al tráfico.
Cortes de carretera
Desde primera hora se ha cortado la calzada sentido Salamanca por la A-66 a la altura del mencionado enlace. Los vehículos se van a desviar por la otra carretera, que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación. Las obras se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.
Seguridad y fluidez
Para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico durante dichas mannifestaciones, se adoptarán las debidas medidas de señalización de obra. Las salidas hacia la carretera N-523 en el enlace del kilómetro 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz) se modificarán, llevándose al enlace del kilómetro 551 de la Autovía de la Plata.
