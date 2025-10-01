Agenda cultural
La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres
Exposiciones sobre el paludismo y la Belle Époque, y una nueva campaña de donación de sangre, protagonizan la agenda social
La campaña de donación en el Edificio Pintores se suma a una oferta cultural con dos exposiciones y un espectáculo.
Exposición 'La farándula del cuplé' en La lente y el pincel
El nuevo espacio creativo 'La lente y el pincel', situado en Avenida de España, inaugura su actividad con la exposición 'La farándula del cuplé y la Belle Époque', una muestra que nos transporta al mundo del espectáculo español entre finales del siglo XIX y los años veinte del siglo pasado.
La exposición, que se inauguró el martes 16 de septiembre, estará disponible hasta el 10 de octubre, ofreciendo al público una cuidada selección de tarjetas postales, recortes, fotografías y documentos de época. Figuras como La Bella Otero, Tórtola Valencia, La Fornarina o Pastora Imperio cobran vida en un recorrido visual que también homenajea la Edad de Plata de la cultura española, con guiños a Federico García Lorca, La Barraca y otros grandes nombres del arte escénico. El evento ofrecerá durante las próximas semanas actividades paralelas como lecturas dramatizadas, visitas guiadas y ambientación musical. Una cita imprescindible para los amantes del teatro, la música y la historia cultural de España.
Nueva campaña para donar sangre este jueves
La Diputación junto a la 'Hermandad de Donantes de Sangre de San Pedro de Alcántara', invitan a toda la ciudadanía a una nueva jornada de donación de sangre. Se desarrollará este jueves 2 de octubre, de 10.00 a 13.15 horas en el Edificio Pintores 10 en Cáceres. La campaña está abierta a la ciudadanía y se puede acudir sin cita previa. No obstante, para tener una mejor previsión de la cantidad de medios materiales y humanos necesarios, quienes lo deseen podrán informar de su intención de donar enviando un email. Por último, han recordado que, de manera general, puede participar en esta colecta cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, y con un peso mínimo de 50kg.
Exposición sobre la lucha contra el paludismo
El Complejo Cultural San Francisco alberga la exposición 'La lucha contra el paludismo en la España del siglo XX. Innovación científica y sanitaria en la provincia de Cáceres', una muestra que pone en valor uno de los capítulos más brillantes y desconocidos de la historia sanitaria de Extremadura. El acto institucional de presentación tendrá lugar el próximo jueves, 2 de octubre, a las 12.00 horas en el propio recinto, con la presencia del Diputado Provincial Pablo López y los comisarios de la exposición, Francisco Bote e Ignacio Chato, quienes ofrecerán una explicación detallada sobre los contenidos de la muestra. La exposición ofrece un recorrido divulgativo e interdisciplinar, desde la antropología, la sociología y la historia, por los avances científicos y técnicos que permitieron erradicar una enfermedad que afectaba gravemente a la región.
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
- Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio
- Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie