La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres

La campaña de donación en el Edificio Pintores se suma a una oferta cultural con dos exposiciones y un espectáculo.

Exposición 'La farándula del cuplé' en La lente y el pincel

El nuevo espacio creativo 'La lente y el pincel', situado en Avenida de España, inaugura su actividad con la exposición 'La farándula del cuplé y la Belle Époque', una muestra que nos transporta al mundo del espectáculo español entre finales del siglo XIX y los años veinte del siglo pasado.

La exposición, que se inauguró el martes 16 de septiembre, estará disponible hasta el 10 de octubre, ofreciendo al público una cuidada selección de tarjetas postales, recortes, fotografías y documentos de época. Figuras como La Bella Otero, Tórtola Valencia, La Fornarina o Pastora Imperio cobran vida en un recorrido visual que también homenajea la Edad de Plata de la cultura española, con guiños a Federico García Lorca, La Barraca y otros grandes nombres del arte escénico. El evento ofrecerá durante las próximas semanas actividades paralelas como lecturas dramatizadas, visitas guiadas y ambientación musical. Una cita imprescindible para los amantes del teatro, la música y la historia cultural de España.

Nueva campaña para donar sangre este jueves

La Diputación junto a la 'Hermandad de Donantes de Sangre de San Pedro de Alcántara', invitan a toda la ciudadanía a una nueva jornada de donación de sangre. Se desarrollará este jueves 2 de octubre, de 10.00 a 13.15 horas en el Edificio Pintores 10 en Cáceres. La campaña está abierta a la ciudadanía y se puede acudir sin cita previa. No obstante, para tener una mejor previsión de la cantidad de medios materiales y humanos necesarios, quienes lo deseen podrán informar de su intención de donar enviando un email. Por último, han recordado que, de manera general, puede participar en esta colecta cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, y con un peso mínimo de 50kg.

Exposición sobre la lucha contra el paludismo

El Complejo Cultural San Francisco alberga la exposición 'La lucha contra el paludismo en la España del siglo XX. Innovación científica y sanitaria en la provincia de Cáceres', una muestra que pone en valor uno de los capítulos más brillantes y desconocidos de la historia sanitaria de Extremadura. El acto institucional de presentación tendrá lugar el próximo jueves, 2 de octubre, a las 12.00 horas en el propio recinto, con la presencia del Diputado Provincial Pablo López y los comisarios de la exposición, Francisco Bote e Ignacio Chato, quienes ofrecerán una explicación detallada sobre los contenidos de la muestra. La exposición ofrece un recorrido divulgativo e interdisciplinar, desde la antropología, la sociología y la historia, por los avances científicos y técnicos que permitieron erradicar una enfermedad que afectaba gravemente a la región.