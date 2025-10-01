Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

La primera edición de la Feria Extremeña de la Seguridad, que se celebrará este fin de semana en el Hotel Extremadura al mismo tiempo que el sexto Encuentro de Mujeres Policías Locales, calienta motores y presenta un atractivo programa para los amantes del mundo policial.

Gratis

Se trata de una actividad gratuita y abierta a todos los públicos. El viernes tendrá lugar la parte más profesional, con ponencias y actividades para agentes de los distintos cuerpos de policía. Mientras, el sábado podrán asistir todos los cacereños que lo deseen, con especial énfasis en niños y niñas, para quienes hay múltiples actividades organizadas.

Presentación

La cita ha sido presentada este miércoles en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres por el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, y mujeres agentes de la Policía Local de toda la región, que se han encargado de la organización del evento a través de Asempol. Han asistido la presidenta, Gema Moretón, la vicepresidenta, Elena Pérez, la tesorera, Soledad Fariñas, y la secretaria, Soledad Aguirre.

Presentación de la Feria Extremeña de Seguridad. / E. P.

26 empresas

La cita atraerá hasta 26 empresas del sector de la seguridad de todo el país, con quienes el consistorio aprovechará para estudiar posibles mejoras que se puedan instalar en Cáceres, como pasos de peatones inteligentes. "Es un evento pionero y un hito para toda la región. Queremos que este congreso forme parte de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea", han señalado.

Actividades

El sábado, entre las 10.00 y las 19.00 horas, habrá una interesante exposición de vehículos de emergencias, exhibiciones de drones y guías caninos, del parque de tráfico de la DGT y un impresionante coche policial americano de la marca Barragan: "Como el coche fantástico". También participarán la Guardia Civil y la Policía Nacional.