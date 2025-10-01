Una flecha contra el cáncer de mama

Con el objetivo de acercar el tiro con arco a aquellas personas que están pasando por un cáncer de mama, se celebra la cuarta edición del proyecto ‘Flechas Rosas Contra el Cáncer de Mama’, organizada por la Federación Extremeña de Tiro con Arco junto con la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex). Durante octubre, los clubes colaboradores y las jornadas de puertas abiertas que facilitarán el acceso a instalaciones, material y monitores, permitirán a los participantes tener un primer contacto con este deporte y darles a conocer sus beneficios.

Sumado a ello, el 26 de octubre se celebrará el Trofeo Flechas Rosas en la localidad pacense de La Coronada. La Federación Extremeña de Tiro con Arco define esta competición como su evento "más solidario", donde, al igual que en ediciones anteriores, se destinará los beneficios a favor de la asociación Aoex.

Jornadas de puerta

Durante el mes, se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas donde ocho clubes federados facilitar la participación de la ciudadanía en varias poblaciones de Extremadura. Un porcentaje de los beneficios de las inscripciones, así como los patrocinios de dianas, empresas y particulares, se destinarán a apoyar la lucha contra el cáncer a través de Aoex. "El año anterior fue un éxito de participación", califican desde la federación. En estas actividades solidarias y lúdico deportivas, participaron 92 personas de diferentes edades y categorías.

Acto de presentación

Al acto institucional para presentar la nueva edición asistieron las presidentas de ambas entidades organizadoras. Raquel de San Macario, presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, emocionada, recordó a una amiga que perdió a causa del cáncer y destacó la importancia del deporte, no solo como una actividad para ganar medallas, sino también "una vía para que se sientan mejor e integrados". "El tiro con arco el 70% es cabezo y el resto es físico", subrayó.

Por su parte, Isabel Rolán, presidenta de Aoex, señaló los beneficios del deporte para todo tipo de personas y tumores, puesto que fomenta la salud . Destacó que el tiro con arco es un ejemplo de lo que "necesitamos en nuestro camino, porque tienen la concentración, la serenidad, la disciplina y la confianza en uno mismo. Con cada flecha lanzada se nos recuerda que con paciencia y práctica, siempre hay metas que podemos alcanzar".

Reconocmientos

Rocía Noguera, integrante del proyecto Flechas rosas, comentó que los reconocimientos obtenidos, como el Premio Espiga de Caja Rural de Extremadura y el galardón ‘Diputación Contigo’ , se han convertido en una motivación mayor para seguir apostando por este proyecto.

Al acto de presentación, acudieron también autoridades políticas. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, destacó el valor del deporte como herramienta para compartir y mantener el contacto social y deportivo y el papel de colectivos o asociaciones implicadas para hacer «viable, más confortable y mejor el futuro de las personas que han sido afectadas por la enfermedad».

Por su parte, el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, resaltó la imporntancia del proyecto en la visibilidad del cáncer de mama en hombres y aprovechar el deporte como impulsor de debates para llevar a la opinión pública.

Finalmente, la gerente del Área de salud de Cáceres, Encarna Solís, subrayó la incorporación en 2025 de un mamógrafo digital en el Hospital Universitario de Cáceres y trasladó unas palabras para los pacientes: aquellos "que algún día se sintieron en una diana rosa, luchando por cambiar la dirección de su patología y seguir flechadas por la vida".