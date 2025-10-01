Un libro recopila el legado artístico de dos siglos de tribunales en Extremadura

El arte trasciende a cualquier ámbito. Está presente en todos los espacios que rodean lo cotidiano y, a menudo, pasa desapercibido por las exigencias de la rutina. Cierto es que cuando alguien detiene la mirada un instante, puede observar la riqueza que le rodea. Cáceres puede presumir de un patrimonio histórico envidiable, a la altura de las grandes ciudades. Su valor arquitectónico, con siglos de historia, se complementa con el legado que recogen instituciones históricas como la que alberga la Real Audiencia de Extremadura.

Más de dos siglos suma la historia de los tribunales de la región y con ella, todas las influencias de las épocas materializadas en las paredes de su edificio más emblematico, la actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TJSEx). Ahora, tras un trabajo arduo de una década, toda esa herencia artística se recopila en un libro que han editado el propio TSJEx y la diputación y ha coordinado la doctora en Historia del arte Rosa Perales. La presentación de esta publicación se enmarca en el calendario de actos previsto por el 235 aniversario de la creación del órgano judicial por orden del rey Carlos IV.

Este libro pretende dar fe y aglutinar con todo detalle la colección artística que corresponde a la Real Audiencia de Extremadura, desde obra pictórica hasta objetos destacados. En total, se han editado 300 ejemplares que se repartirán en distintos organismos con competencias judiciales desde el Tribunal Supremo hasta la sede del Consejo General del Poder Judicial con el propósito de dar a conocer la institución y divulgar su valor patrimonial.

Una colección para "dignificar a la Justicia"

En la colección, según aglutina el libro recopilatorio, se encuentran piezas como los retratos de la reina Isabel II del taller de Federico de Madrazo, del rey Fernando VII o del Maestre del Campo hasta piezas únicas como un reloj inglés, una mesa rococó o un espejo, todos del siglo XVIII. En concreto, tal y como manifestó la historiadora y recoge la propia publicación, "el proceso decorativo de la Real Audiencia es el resultado de un plan estético que mostrará el triunfo de las ideas ilustradas a través de las bellas artes" y "dignificar la labor de la Justicia". La apertura de la institución fue un "logro personal y profesional" de Pedro Rodríguez Campomanes, una figura sobre la que recuerdan, "no escatimó en recurrir a los más destacados artistas, decoradores y comisionados".

Una de las particularidades a la que hizo mención Perales son los oratorios o capillas, porque eran los espacios donde se concentraba la decoración con mayor interés, o la sala del Sello, un lugar con un profundo carácter institucional. Con respecto a los primeros, detalló que existían dos capillas, la principal en la que llegó a haber "dos meses de altar a la roman pintadas y doradas, con dos gradas paa elevarlas del suelo", "un altar con baldaquino, dos alfombras y doce sillas, y la capilla de la cárcel, con unas condiciones "muy diferentes a la superior".