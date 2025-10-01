Brecha de género
Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"
De los 150 agentes que componen el cuerpo, únicamente 16 son chicas. En Extremadura, ninguna mujer es jefa de una comisaría
La Policía Local de Cáceres está compuesta, aproximadamente, por unos 150 agentes. De ellos, la gran mayoría son hombres y apenas 16 son mujeres (lo que representa un 10% del total). Así lo ha anunciado en la mañana de este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, durante la presentación de la primera edición de la Feria Extremeña de la Seguridad, que se va a celebrar en el Hotel Extremadura de la ciudad durante el próximo fin de semana.
Sin mujeres al mando
Además, y según aseguraron desde la directiva de Asempol (Asociación de Mujeres Policías Locales de Extremadura), ninguna Jefatura de Policía Local de Extremadura está gestionada por mujeres y solo hay dos mandos en la región, que son oficiales. Muriel, durante su intervención, expresó su deseo de que "pronto alguna mujer conforme el cuadro de mando en Cáceres".
"Valor"
"Las mujeres policías son necesarias en la calle porque, en el día a día, se necesita el valor que ellas pueden aportar en el mundo profesional", inciden. Por otro lado, desde la propia asociación reivindican ese apoyo y aseguran que "nos sentimos acompañadas por el Ayuntamiento de Cáceres gracias a que nos escuchan con proyectos como el que vamos a celebrar este fin de semana". También tendrá lugar, de forma paralela, el sexto Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura.
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
- Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie
- Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio