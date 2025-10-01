Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brecha de género

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

De los 150 agentes que componen el cuerpo, únicamente 16 son chicas. En Extremadura, ninguna mujer es jefa de una comisaría

Agentes de la policía local en una imagen de archivo.

Agentes de la policía local en una imagen de archivo. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Policía Local de Cáceres está compuesta, aproximadamente, por unos 150 agentes. De ellos, la gran mayoría son hombres y apenas 16 son mujeres (lo que representa un 10% del total). Así lo ha anunciado en la mañana de este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, durante la presentación de la primera edición de la Feria Extremeña de la Seguridad, que se va a celebrar en el Hotel Extremadura de la ciudad durante el próximo fin de semana.

Sin mujeres al mando

Además, y según aseguraron desde la directiva de Asempol (Asociación de Mujeres Policías Locales de Extremadura), ninguna Jefatura de Policía Local de Extremadura está gestionada por mujeres y solo hay dos mandos en la región, que son oficiales. Muriel, durante su intervención, expresó su deseo de que "pronto alguna mujer conforme el cuadro de mando en Cáceres".

Noticias relacionadas y más

"Valor"

"Las mujeres policías son necesarias en la calle porque, en el día a día, se necesita el valor que ellas pueden aportar en el mundo profesional", inciden. Por otro lado, desde la propia asociación reivindican ese apoyo y aseguran que "nos sentimos acompañadas por el Ayuntamiento de Cáceres gracias a que nos escuchan con proyectos como el que vamos a celebrar este fin de semana". También tendrá lugar, de forma paralela, el sexto Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
  2. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  3. El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
  4. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  5. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  6. Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
  7. Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie
  8. Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Drones, guías caninos y coches policiales estadounidenses: así será la Feria Extremeña de la Seguridad en Cáceres

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

Solo el 10% de los policías locales de Cáceres son mujeres: "En la calle, necesitamos el valor que ellas pueden aportar"

El sindicato Jupol de la Policía Nacional alerta de una "escalada de violencia insostenible" en Cáceres

El sindicato Jupol de la Policía Nacional alerta de una "escalada de violencia insostenible" en Cáceres

Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres

Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Una flecha contra el cáncer de mama

Una flecha contra el cáncer de mama

Gema Gallego, de Valdesalor, preside la Agrupación Vecinal de Cáceres tras el 'tsunami' provocado por José Antonio Ayuso

Gema Gallego, de Valdesalor, preside la Agrupación Vecinal de Cáceres tras el 'tsunami' provocado por José Antonio Ayuso

La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres

La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres
Tracking Pixel Contents