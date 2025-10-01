Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos turísticos

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

La torre medieval del Parador abrirá a las visitas en 2026, pendiente de una obra (con financiación europea) para construir un acceso único, ya que ahora solo puede realizarse a través de una de las habitaciones

Su accesibilidad es complicada, pero ofrece impresionantes vistas de la ciudad y también se han recuperado las pinturas originales de las estancias que hay que atravesar hasta alcanzar la cúspide

También está pendiente que se inicien las obras del Mirador de San Marquino, con presupuesto municipal

San Mateo avistado desde el punto más alto de la torre del Parador de Cáceres.

San Mateo avistado desde el punto más alto de la torre del Parador de Cáceres. / CARLOS GIL

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Tras la apertura de la terraza panorámica del recién abierto hotel Hilton Palacio de Godoy, que ofrece la posibilidad de disfrutar de una privilegiada vista con la Montaña, los Llanos de Cáceres y la zona de la plaza de Santiago como marco, hay dos proyectos de miradores que aportarán valor turístico a la ciudad con vistas asombrosas; sobre todo, en el caso de la torre medieval del Parador.

Así se ve Cáceres desde la Torre del Parador

Así se ve Cáceres desde la Torre del Parador

Ver galería

Así se ve Cáceres desde la Torre del Parador / Carlos Gil

Fotogalería | Los cacereños disfrutan de las vistas desde el hotel Hilton

Fotogalería | Los cacereños disfrutan de las vistas desde el hotel Hilton

Ver galería

Fotogalería | Los cacereños disfrutan de las vistas desde el hotel Hilton / Carlos Gil

Torre del siglo XVI

Se trata de un inmueble singular que se despliega en dos antiguos palacios señoriales: la Casa de Ovando-Mogollón, Perero y Paredes, de estilo gótico; y el Palacio de los Marqueses de Torreorgaz, que también es de estilo gótico pero con una fachada neoclásica.

El establecimiento hotelero reabrió sus puertas en junio, tras varios meses de obras, que han supuesto mejoras estructurales: como la restauración de las fachadas, el tratamiento de humedades y la recuperación de su torre del siglo XVI, que pretende hacerse visitable en algún momento del próximo año 2026.

Se tendrá que acometer otra obra, ya que el único acceso que hay al torreón es desde una de las habitaciones, por lo que se construirá un acceso específico, en una intervención que cuenta también con fondos de la Unión Europea Next Generation, explica Luis López, Jefe de mantenimiento del Parador de Cáceres.

Cierto es que la accesibilidad hasta la cima de la torre es complicada: con escaleras intrincadas y pasadizos estrechos. Pero merece la pena ascender todas las plantas para disfrutar de unas vistas que igualan (e incluso mejoran, por su ubicación en la calle Ancha) a las de la Torre de las Cigüeñas (la única no desmochada de Cáceres y, por lo tanto, la de mayor altura).

El despliegue visual en 360 grados permite disfrutar de la renacentista San Mateo, los Llanos, la Montaña, todo el intrincado corredor de tejas antiguas que se traza a lo largo del casco histórico, el Baluarte de los Pozos, la Torre del Reloj (en Plaza Italia) y el despliegue de la urbe moderna.

Durante la subida también se puede disfrutar de varias estancias, con sus ventanales históricos y sus antiguos bancos de piedra y, tras la reforma, con las pinturas originales que estaban tapadas tras ser encaladas en la era medieval.

«Tras la peste negra se ordenaron encalar los palacios porque se pensaba que las pinturas de caucho podían transmitir la enfermedad». Además, también se han recuperado las gárgolas originales, y «ahora vuelve a desaguar la torre por su espacio original: para evitar que se generen grandes humedades como las que se han eliminado en la reforma». De hecho, la última estancia antes de subir al punto cúspide del torreón no se ha podido recuperar por esas humedades que han dañado las pinturas originales.

La inauguración del Hotel Hilton de Cáceres, en imágenes

La inauguración del Hotel Hilton de Cáceres, en imágenes

Ver galería

La inauguración del Hotel Hilton de Cáceres, en imágenes /

San Marquino

Otro de los proyectos de miradores que también aportarán mayor resplandor turístico a la ciudad es el de San Marquino; que no ha estado exento de polémica. Lo último que sabe de esta propuesta es que la Mesa de Contratación del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica adjudicó en junio la dirección facultativa de las obras (por más de 140.000 euros) del futuro Mirador de San Marquino, que se construirá finalmente pese a paralizarse en la pasada legislatura por las denuncias de los residentes, que instaban a compatibilizar la vida de los habitantes de la zona con la actividad que pudiera tener el mirador (tanto de turistas como de los propios cacereños).

No obstante, un encuentro entre los vecinos, los técnicos y el Gobierno local llevó a buen puerto la propuesta, por las modificaciones introducidas en el proyecto.

El concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado que «retomamos con firmeza un proyecto que simboliza el potencial paisajístico y turístico de Cáceres». El Mirador de San Marquino, según el edil, «enriquecerá la experiencia del visitante, sino que ayudará a revitalizar una zona con enormes posibilidades y que hasta ahora no había sido suficientemente atendida».

Noticias relacionadas y más

Nuevos miradores para divisar Cáceres en su esplendor.

Vistas a la ciudadela medieval desde el futuro mirador de San Marquino.

Vistas a la ciudadela medieval desde el futuro mirador de San Marquino. / Carlos Gil

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
  2. La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
  3. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  4. Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
  5. El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
  6. Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
  7. Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio
  8. Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie

La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres

La Diputación impulsa una jornada de donación de sangre y diversas actividades culturales en Cáceres

Una flecha contra el cáncer de mama

Una flecha contra el cáncer de mama

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

Solucionado en menos de un mes el recurso para ampliar Capellanías en Cáceres

Solucionado en menos de un mes el recurso para ampliar Capellanías en Cáceres

Domingo Barbolla, sociológo de Cáceres: "Cosas del procrear y algo más"

Domingo Barbolla, sociológo de Cáceres: "Cosas del procrear y algo más"

Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: "Esto parecía un horno"

Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: "Esto parecía un horno"

Vanesa Bertomeu, maquilladora de Cáceres: "El uso del protector solar es indispensable tanto para hombres como para mujeres, especialmente ante un sol cada vez más agresivo"

Vanesa Bertomeu, maquilladora de Cáceres: "El uso del protector solar es indispensable tanto para hombres como para mujeres, especialmente ante un sol cada vez más agresivo"

Gema Gallego, de Valdesalor, preside la Agrupación Vecinal de Cáceres tras el 'tsunami' provocado por José Antonio Ayuso

Gema Gallego, de Valdesalor, preside la Agrupación Vecinal de Cáceres tras el 'tsunami' provocado por José Antonio Ayuso
Tracking Pixel Contents