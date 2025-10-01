El sindicato Jupol de la Policía Nacional alerta de una "escalada de violencia insostenible" en Cáceres

Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, Jupol, el sindicato mayoritario en el cuerpo, vuelve a alzar la voz para denunciar "el profundo malestar y el creciente desencanto existente" entre los miembros de la plantilla ante "el abandono, la falta de compromiso y el desprecio institucional que sufren por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía".

Los miembros del sindicato apuntan que este día, "que debería ser motivo de orgullo y reconocimiento, se ha convertido en una jornada marcada por la frustración. Los discursos cargados de elogios vacíos contrastan con la cruda realidad que viven miles de agentes, que desempeñan su labor en condiciones cada vez más precarias, con recursos insuficientes, sin reconocimiento económico y con promesas que, año tras año, quedan incumplidas".

Equiparación salarial

Entre las principales reivindicaciones de Jupol sigue estando la equiparación salarial real con las policías autonómicas, un compromiso adquirido por el Gobierno en 2018 y que, siete años después, sigue sin materializarse. Los policías nacionales "siguen siendo discriminados salarialmente pese a realizar funciones idénticas o incluso más arriesgadas y complejas que sus homólogos autonómicos".

Jupol exige "el cumplimiento inmediato de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a garantizar una jubilación digna para los policías nacionales. Este derecho, fundamental para reconocer el esfuerzo físico y psicológico que implica el trabajo policial", una sentencia "que debe ser aplicada de manera inmediata y que el Ministerio debe, sin demora, ampliar para todos los miembros de la Policía Nacional, incluyendo también a los compañeros del régimen de clases pasivas".

El sindicato habla de "alarmante escalada de violencia que está afectando a la ciudad y la provincia". Los recientes altercados violentos, incluyendo un fallecimiento (el del joven Jonathan Espinoza en la avenida Virgen de Guadalupe) y varios heridos por arma blanca ocurridos la semana pasada, son solo "la punta del iceberg de una situación que se ha vuelto insostenible y que requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes".

A pesar de estos hechos, "la profesionalidad, rapidez y eficacia de la Policía Nacional de Cáceres ha permitido que los responsables sean detenidos y puestos a disposición judicial, demostrando la capacidad y compromiso de nuestros agentes". Sin embargo, en un comunicado advierte de que "la insuficiencia de plantilla en la Comisaría Provincial limita gravemente la capacidad de prevención y respuesta ante los crecientes incidentes. Una provincia extensa con recursos insuficientes; Cáceres, la segunda provincia más extensa de España, presenta una dispersión poblacional significativa que exige un despliegue de efectivos acorde a su territorio".

Esgrime el sindicato que "la dotación actual no permite mantener una presencia policial suficiente en las calles, ya que los agentes deben cubrir puestos en diferentes unidades, sobrecargando la plantilla y reduciendo la eficacia de los servicios de prevención y seguridad ciudadana. Además, la provincia de Cáceres mantiene la peor ratio de policías nacionales por kilómetro cuadrado del país, lo que compromete seriamente la cobertura y la operatividad de las unidades. Esta situación se agrava con la obligación de prestar servicio a la prisión provincial, sin contar con el personal necesario para hacerlo de manera adecuada. “La labor policial pierde gran parte de su eficacia si desde otras instancias no se acompaña con decisiones firmes y dotación suficiente. No podemos permitir que Cáceres se convierta en un Far West moderno”, alerta Javier Morales, secretario provincial de Jupol en Cáceres.

Repercusiones en la ciudadanía y el turismo

Apunta que la "inseguridad creciente no solo afecta a los vecinos de la provincia, sino que también daña la imagen de la ciudad y de Cáceres a nivel nacional e internacional, afectando especialmente al turismo, uno de los sectores económicos estratégicos de la región". Ante esta situación, Jupol exige el aumento urgente y significativo del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Comisaría Provincial de Cáceres, adecuándolo a las necesidades reales de una provincia extensa y con creciente complejidad de seguridad y la creación inmediata de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) anunciada por el Ministerio del Interior, pendiente desde hace años.

“La seguridad ciudadana es un derecho fundamental. Nuestros compañeros necesitan medios y refuerzos inmediatos para poder garantizarla en toda la provincia de Cáceres”, concluye el sindicato.

Actualización urgente de dietas

Otro de los aspectos que Jupol considera prioritario es la actualización urgente de las dietas, congeladas desde hace años y totalmente desfasadas respecto al coste de vida actual. Además, exige una revisión profunda de la normativa que regula la función policial, modernizando leyes y reglamentos para adaptarlos a la realidad social, profesional y operativa del siglo XXI. Igualmente, el sindicato alerta sobre la falta de presupuesto para las cajas pagadoras de las comisarías, una carencia que dificulta el funcionamiento diario y compromete la eficacia del servicio policial. Jupol denuncia también la grave falta de liquidez en las Cajas Pagadoras de la Policía Nacional, infraestructuras esenciales para garantizar el correcto pago de las dietas y productividad de los agentes, así como los gastos ordinarios de las Comisarías.

Sostiene que "la falta de previsión de la Dirección General de la Policía y la ausencia de dotación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado han dejado estas cajas prácticamente vacías, reducidas a unas meras "telarañas" que reflejan el absoluto abandono institucional. Esta situación genera retrasos, incertidumbre y un perjuicio económico directo para los policías que cumplen con su deber cada día, poniendo de manifiesto el desprecio con el que se trata a la plantilla".

"Lujo y dispendio" en el Día de la Policía

A este abandono se suma "la indignación por el despilfarro y los privilegios de la cúpula policial durante la celebración de los actos oficiales. Mientras se recortan recursos básicos en las comisarías -sin dinero para reparar vehículos policiales o incluso para imprimir atestados-, se destinan importantes cantidades a fastuosos eventos, viajes y estancias de familiares de altos mandos".

Jupol denuncia que "los agentes que son obligados a acudir desde distintas unidades deben pagar sus desplazamientos por adelantado, mientras la Junta de Gobierno sigue disfrutando de gastos cubiertos con fondos públicos sin transparencia alguna. Esta misma Junta de Gobierno, cuya principal preocupación parece ser la de ampliar y retrasar su edad de jubilación, se beneficia de un sistema hecho a medida. Es el caso del Director Adjunto Operativo, cuya jubilación ha sido prorrogada de forma indefinida gracias a un Real Decreto diseñado, paradójicamente, para ayudas urgentes a víctimas de la DANA".

Premios injustos con leyes obsoletas

A todo ello se suma un hecho que, año tras año, profundiza en el malestar del colectivo: el uso continuado por parte del Ministerio del Interior de una ley franquista de 1964 para la concesión de medallas y condecoraciones policiales. Una norma anacrónica, elaborada en un contexto político dictatorial, que sigue rigiendo en pleno 2025 la forma en que se reconoce –o se desprecia– el mérito policial y permite premiar discrecionalmente a altos mandos, muchos ya jubilados, que reciben condecoraciones que en realidad suponen “jubilaciones doradas”: una medalla de plata puede incrementar su pensión en cerca de 12.500 euros anuales (unos 900 euros al mes).

Todo ello mientras héroes reales, como los tres agentes de Vallecas que arriesgaron su vida en acto de servicio, "han quedado injustamente fuera del sistema de reconocimientos o se negó hasta en dos ocasiones la medalla de Oro para el Rey Felipe VI por su involucración como presidente de la Comisión Organizadora de los actos del 200 Aniversario de la Policía Nacional, una negativa que se llevó a cabo con el beneplácito de la Junta de Gobierno de la Policía, la DGP y el Ministerio del Interior".

Esta legislación, "obsoleta y carente de legitimidad democrática, permite al Gobierno otorgar medallas a discreción sin criterios objetivos ni transparentes, favoreciendo a altos mandos y comisarios jubilados que, en muchos casos, no cumplen los requisitos que la propia normativa establece para ser condecorados. Mientras tanto, los agentes de base, aquellos que patrullan las calles, arriesgan sus vidas, trabajan en condiciones precarias y sostienen con su esfuerzo diario la seguridad de todos los ciudadanos, siguen siendo sistemáticamente ignorados".

"Es intolerable que en pleno siglo XXI el Ministerio del Interior siga premiando a comisarios jubilados y altos mandos desde el despacho con condecoraciones inmerecidas, mientras miles de policías que ponen en riesgo su vida cada día no reciben ni el más mínimo reconocimiento", denuncia Aarón Rivero, secretario general de Jupol. "No se puede seguir premiando el despacho y olvidando la calle. No se puede seguir utilizando una ley franquista para mantener un sistema de recompensas injusto, arbitrario y carente de transparencia".

Jupol exige al Gobierno "una reforma inmediata y profunda del sistema de condecoraciones policiales, adaptándolo a criterios democráticos, objetivos y meritocráticos que reconozcan verdaderamente el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de quienes están en primera línea".

Un compromiso con la dignidad policial

En este Día del Patrón, Jupol reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la dignidad y el reconocimiento de todos los policías nacionales. El sindicato seguirá trabajando sin descanso para lograr la equiparación salarial, una jubilación justa, la actualización de las condiciones laborales y un sistema de reconocimientos acorde con los valores de una democracia moderna. “Hoy no hay nada que celebrar”, concluye Rivero. "Hoy es un día para alzar la voz y exigir respeto, justicia y dignidad para todos los policías nacionales. Porque sin condiciones dignas, sin reconocimiento real y sin voluntad política, las palabras se las lleva el viento".