Infraestructuras
Solucionado en menos de un mes el recurso para ampliar Capellanías en Cáceres
La Comisión Jurídica de Extremadura da la razón a la UTE ETM-Trivium, la mejor posicionada
La Comisión Jurídica de Extremadura da la razón a la UTE mejor valorada para la redacción del proyecto de la ampliación de Capellanías (ETM-Trivium) tras presentar un recurso después de quedarse fuera de la licitación por una supuesta «ventaja competitiva» que denunciaba su inmediata perseguidora. Consideran que «no conocían información privilegiada».
Suspensión
El pasado 26 de septiembre se levantó la suspensión del procedimiento de contratación que se produjo el 4 de septiembre. Además, la Comisión declaró que no se apreciaba temeridad o mala fe en la interposición del recurso, por lo que no era necesario imponer una multa.
Recurso
El recurso lo interpusieron las dos empresas afectadas al considerar improcedente su exclusión aludiendo a los argumentos contenidos en el informe técnico. Fue la segunda empresa mejor posicionada para hacerse con el contrato, Gedine, la que denunció que Trivium había participado en un concurso previo que servía para configurar técnicamente esta licitación. Se refería al estudio previo de secciones hidráulicas, no a los términos que se emplean para este contrato: hidrología o estudio hidrológico. Además, afirma que toda la información necesaria para la elaboración del presente documento es accesible al resto de licitadores.
Puntuación máxima
Cabe recordar que la UTE logró la puntuación máxima (cinco) en esta parte del contrato, siendo la única de las licitadoras que lo logró. El resto quedaron por detrás.
No puede afirmarse que por haber sido adjudicataria del contrato menor hayan sido situados en una situación ventajosa. Tampoco se demuestra una influencia del miembro de la UTE en el actual concurso derivado de la previa adjudicación de la licitación.
