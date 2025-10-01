Vanesa Bertomeu, maquilladora de Cáceres: "El uso del protector solar es indispensable tanto para hombres como para mujeres, especialmente ante un sol cada vez más agresivo"

Desde muy joven, Vanesa Bertomeu sintió una profunda atracción por el mundo de la estética. Su andadura profesional comenzó con la peluquería, y con el paso del tiempo descubrió su amor por el maquillaje. "Me encantaba ver cómo impactaban mis cambios en la gente", recuerda. Con más de 14 años de trayectoria ininterrumpida, Bertomeu ha hecho de su vocación una forma de vida.

Pasión por la profesión

La especialista, se quedó embarazada y por un momento, pensó en hacer una pausa en su carrera. Sin embargo, decidió retomar su camino, y desde hace cuatro años, trabaja en el Centro de Estética Esther Fernández, donde continúa creciendo y formándose cada día. "Aunque mi trabajo me apasiona y disfruto cada tratamiento que realizo, comencé a sentirme estancada. Necesitaba crecer, avanzar. La monotonía empezó a afectarme y, poco a poco, me fui bloqueando".

Vanesa Bartomeu, maquilladora de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Nuevos proyectos

"En 2023 me casé, y aquella experiencia fue tan especial que despertó algo nuevo en mí. Me encantó todo lo que rodea al mundo de las bodas y decidí ponerme en contacto con Pérez Serradilla Novias. Desde el primer momento vieron en mí un potencial increíble y me dieron la oportunidad de unirme a su equipo. Fueron, sin duda, mis ángeles".

Vanesa Bartomeu junto a sus compañeras de Perez Serradilla Novias. / Cedida

Delicadeza

"Desde entonces, ya hace más de un año, maquillo y peino a novias e invitadas en uno de los días más importantes de sus vidas. Es un trabajo que requiere mucha delicadeza, desde el primer minuto debemos estar atentas a cada detalle. Generalmente realizamos una prueba con un mes de antelación, porque la piel y el cabello pueden cambiar y es importante adaptarse a esos cambios. Normalmente, tras la prueba, no suelen pedirnos modificaciones de última hora, aunque en ocasiones sí nos contactan días antes. También tenemos una filosofía muy particular, no permitimos que se tomen fotos durante el proceso, ni del maquillaje ni del peinado. Además, trabajamos sin espejos, para que la novia vea el resultado final solo cuando esté completamente lista. Es un momento mágico que no tiene precio".

Consejos

Por último, Bertomeu ha querido compartir algunos consejos sobre el mundo de la estética. "Un buen maquillaje comienza con un correcto tratamiento de la piel: limpieza facial profunda, hidratación diaria en casa y, sobre todo, el uso de protector solar, indispensable tanto para hombres como para mujeres, especialmente ante un sol cada vez más agresivo".

Asimismo, insiste en la importancia de acudir a profesionales, incluso al elegir una simple crema hidratante. "No se trata de comprar la primera que veamos. Cada piel es distinta y necesita productos adecuados. Aunque pueda sorprender, muchas personas siguen apostando por tratamientos y cremas de calidad, demostrando que el cuidado de la piel sigue siendo una prioridad". En cuanto al maquillaje, destaca que, aunque los ojos suelen captar la atención, cada detalle cuenta. Y advierte que "las famosas ondas glam requieren mucho trabajo, numerosos productos y un buen sellado".