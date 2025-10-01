Virginia Ojalvo, experta en cerámica: "La arteterapia es una disciplina que está respaldada por la psicología y la neurociencia"

Virginia Ojalvo llevaba tiempo dándole vueltas a una idea, poder abrir un taller de cerámica en la ciudad. Inspirada por la tendencia que veía crecer en redes sociales, con numerosos espacios similares en ciudades como Madrid o Sevilla, notó que en Cáceres aún no existía nada parecido. De esa inquietud y deseo de ofrecer algo distinto nació Calma Pottery, un espacio único dedicado a la cerámica, con un enfoque terapéutico y emocional que lo diferencia del resto.

Inicios

"Empecé de forma autodidacta, haciendo cursos online y explorando por mi cuenta. Recuerdo que, en plena pandemia, me compré un horno muy antiguo, aunque ni siquiera sabía si funcionaba bien, pero aun así me lancé al mundo del arte y comencé a crear piezas de joyería.Tuve que comprarme una impresora 3D, aprender a hacer los moldes y diseñar las piezas. Además, empecé a trabajar con porcelana, un tipo de barro bastante complejo, ya que se seca súper rápido. Hay muchos tipo de barro, en el taller comenzaremos a trabajar con un barro de baja temperatura, el más básico para empezar".

Postgrado en arte terapia

Poco después, superó las pruebas de acceso de la escuela de Bellas Artes y comenzó a formarse. "Este año he realizado un postgrado en arte terapia, descubrí que la cerámica está respaldada por la psicología y la neurociencia. La calma es necesaria y la cerámica te proporciona beneficios terapéuticos estupendos. Yo los he experimentado y mis compañeras de clase también".

En cuanto terminó el postgrado, comenzó a visualizar el proyecto, y en junio realizó el plan de empresa. "Siempre he pensado que hay que lanzarse cuando uno lo siente. Me hacía muchísima ilusión poder aportar algo diferente a Cáceres".

Talleres semanales

Cada grupo está formado por un máximo de 10 personas. Las clases se imparten una vez por semana, con una duración de dos horas. En total, cada alumno recibe cuatro clases al mes y la participación se realiza mediante una cuota mensual. Actualmente hay cinco grupos abiertos, de los cuales dos ya están completos, sumando un total de 30 alumnos.

Intensivos

Además de las clases semanales, los viernes por la tarde y sábados por la mañana se ofrecerán talleres puntuales e intensivos, en los que se elaborará una pieza completa. Estas piezas se quedarán en el taller para su secado. Es importante tener en cuenta que el barro tiene su propio ritmo, el proceso de secado depende de la temperatura y humedad del ambiente, por lo que requiere paciencia y cuidado.

Privados

Por último, la experta ha compartido una nueva modalidad que está ganando popularidad, el taller privado. En este formato, es posible asistir con un grupo cerrado de hasta diez personas para celebrar cualquier ocasión especial. Además, se ofrece la opción de complementar la experiencia con vino, una tabla de quesos o incluso una tarta con bebidas. "En ninguno de mis talleres es necesario tener experiencia previa, aquí empezamos desde cero. Aun así, en algunos de ellos estarán presentes algunas de mis compañeras, en quienes las alumnas podrán fijarse. Personalmente, he aprendido más observando a mis compañeras que en muchas clases con profesores. Ver trabajar a alguien que sabe mucho más que tú no solo inspira, sino que también te ayuda a desarrollar una mayor destreza. Por ello, creo firmemente en el valor de aprender en comunidad y rodearse de personas que te impulsen a crecer".