Cuenta atrás para que el aljibe de la Preciosa Sangre de Cáceres atraiga turistas de nuevo

Comienzan las obras para reabrir al público el aljibe de la Preciosa Sangre. El ayuntamiento, a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha procedido a la ejecución de la actuación de mejora de la plataforma que hace visitable el recinto, cuya entrada se realiza por el Centro de Divulgación de la Semana Santa. La actuación la está ejecutando la empresa Construcciones e Instalaciones Los Valentines por valor de 11.900 euros.

Visita

Las obras, que han sido visitadas por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y por el de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ya han comenzado y está previsto que finalicen en un plazo aproximado de un mes y medio.

Acceso

De esta manera, el visitante volverá a acceder al aljibe y transitar por su interior, obteniendo una visión completa y única de un espacio que es considerado como uno de los aljibes más grandes de España, con capacidad para 2.000 metros cúbicos de agua y 10 metros de altura.

Inutilizada

La plataforma del aljibe de la Preciosa Sangre quedó inutilizada en 2002 por dos circunstancias: el óxido acumulado y por la afectación del agua tras quedar inundado durante las abundantes lluvias de diciembre de aquel año. En aquellas fechas el aljibe acumuló el mayor nivel de agua conocida.

Satisfacción

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha mostrado su "satisfacción porque en pocas semanas se podrá visitar de nuevo uno de los recursos turísticos de mayor valor de la ciudad, que llevaba cerrado desde la pasada legislatura". "Es un tesoro histórico y patrimonial que urgía reabrir y que muy pronto volverá a ser parte de nuestra oferta cultural y turística. Así lo anunciamos en el mes de marzo y las obras finalizarán en poco más de un mes y medio".

Atractivo cultural

"Sin duda, las visitas al aljibe de la Preciosa Sangre contribuirán a mantener el atractivo cultural y turístico a nivel nacional e internacional de la ciudad de Cáceres", ha destacado Orgaz.