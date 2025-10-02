La ampliación del palacio de justicia de Cáceres arranca la próxima semana

«Las obras se empiezan sí o sí la semana que viene». Así de contundente se mostró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a preguntas sobre el inicio de la ampliación del palacio de justicia. Haciendo mención a lo que estipula la ley, que contempla un mes desde que se formaliza el contrato y debe empezar a ejecutarse, sostuvo que al firmarse el 10 de septiembre, debe comenzar de forma obligatoria la próxima semana, antes del 10 de octubre.

Precisó la presidenta a preguntas de los medios, no obstante, que el inicio de los trabajos puede no ser visible estas primeras semanas, es decir, que pueden centrarse en cuestiones administrativas. En cualquier caso, el proyecto empezará a ejecutarse a mediados de octubre tras más de una década de espera y reivindicaciones. El propósito de esta ampliación es mejorar la funcionalidad de un edificio que se queda pequeño para el volumen judicial y permitir que se traslade hasta las propias inmediaciones de los juzgados el instituto de medicina legal.

Las obras fueron adjudicadas a la propuesta mejor valorada en la licitación, empresa madrileña Gestión y ejecución de obra civil (Gyocivil) con un proyecto que contempla un importe de 12 millones de euros. En concreto, Gyocivil obtuvo 92,70 puntos, por delante de la UTE formada por la extremeña Tesma y los gallegos Gómez Crespo (92,49) y la UTE Desarrollo justicia 2005.

Veinte años del Palacio de Justicia

Así, la materialización de este proyecto dará respuesta a una demanda que ha estado más presente en los últimos años. El gran palacio de la justicia de la avenida de la Hispanidad se inauguró en 2005, hace veinte años, y aglutinó todos los juzgados, hasta entonces repartidos por la ciudad. Solo el TSJEx mantiene su sede en la ciudad monumental en el histórico palacio que albergó hace 235 años la Real Audiencia de Extremadura.