Atrio-Torta del Casar: la excelencia culinaria se cita en Cáceres

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar celebra el próximo lunes, 6 de octubre, la edición número 25 de su cata concurso, un reconocido certamen que dará el pistoletazo de salida al programa de actividades populares y profesionales de la Semana de la Torta del Casar.

Aniversario

Durante el evento, que celebra este año su 25 aniversario, las cinco queserías certificadas competirán en el Hotel-Restaurante Atrio ante un jurado profesionale. Este año, el panel de expertos encargado de escoger el mejor producto estará integrado por Celia Lafuente, presentadora del programa gastronómico ‘A cuerpo de Rey’ en Cope Extremadura; José Ramón Alonso de la Torre, periodista, escritor de viajes y gastronomía; Amelia Keane, cofundadora del Grupo Zaguán Tourist Accomodations y responsable de comunicación del hotel Casa Pizarro; Juan José Cerezo, fundador y creador de contenido en Extremadura Curiosa y Martural, consultora de turismo rural; y Julio Peña, responsable dle panel de cata.

Quesería ganadora

La proclamación de la quesería ganadora se llevará a cabo al término del certamen por parte del director del consejo regulador, Javier Muñoz, acompañado del jurado.