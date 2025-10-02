Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Atrio-Torta del Casar: la excelencia culinaria se cita en Cáceres

La DOP casareña celebra el próximo lunes la edición número 25 de su certamen en el Tres Estrellas Michelín, que dará comienzo al programa de actividades de la Semana de la Torta del Casar

Toño Pérez, durante uno de los certámenes anteriores.

Toño Pérez, durante uno de los certámenes anteriores. / Rafa Prades / GastroTraveler

Cáceres

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar celebra el próximo lunes, 6 de octubre, la edición número 25 de su cata concurso, un reconocido certamen que dará el pistoletazo de salida al programa de actividades populares y profesionales de la Semana de la Torta del Casar.

Aniversario

Durante el evento, que celebra este año su 25 aniversario, las cinco queserías certificadas competirán en el Hotel-Restaurante Atrio ante un jurado profesionale. Este año, el panel de expertos encargado de escoger el mejor producto estará integrado por Celia Lafuente, presentadora del programa gastronómico ‘A cuerpo de Rey’ en Cope Extremadura; José Ramón Alonso de la Torre, periodista, escritor de viajes y gastronomía; Amelia Keane, cofundadora del Grupo Zaguán Tourist Accomodations y responsable de comunicación del hotel Casa Pizarro; Juan José Cerezo, fundador y creador de contenido en Extremadura Curiosa y Martural, consultora de turismo rural; y Julio Peña, responsable dle panel de cata.

Quesería ganadora

La proclamación de la quesería ganadora se llevará a cabo al término del certamen por parte del director del consejo regulador, Javier Muñoz, acompañado del jurado.

Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

Cáceres 2031 anima a los vecinos a formar parte del 'bidbook' del gran proyecto cultural europeo

Atrio-Torta del Casar: la excelencia culinaria se cita en Cáceres

Matrimonios de Cáceres desvelan el secreto para aguantar más de 50 años casados: "Pasar de la pasión a la comprensión"

El inolvidable hallazgo de la cueva paleolítica de Cáceres

Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

La Diputación de Cáceres financia un programa en Bolivia para promover la igualdad de género a través del arte

