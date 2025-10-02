Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal

"Llevamos 14 años de festival; de una cita musical de primer nivel", expresaban esta noche en el Corral de las Cigüeñas desde la Asociación Amigos del Blues Cáceres, donde se ha iniciado esta cita 'blusera' con la figura del cantante, compositor y tecladista originario de Memphis (Estados Unidos) Charlie Wood, conocido por su estilo que fusiona jazz, blues, R&B y música popular.

Público en el Blues Cáceres, esta noche en el Corral. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Lo ha hecho con retraso porque una de las características de la internacionalidad de este festival es que "los viajes son muy complicados; los músicos han llegado muy ajustados de tiempo" a la capital cacereña, así que "vamos a darles un poco más de tiempo", expresaban desde el colectivo antes de dar el pistoletazo de salida a uno de los eventos musicales con más solera del territorio.

Cuatro jornadas musicales

Serán cuatro días de música que "van a tener un nivel espectacular", con bandas internacionales y bandas de todo el estado español. "Vamos a disfrutar de un ambiente musical" porque se trata de un festival que es "un foco de reunión de aficionados de todo el país y de Portugal", y que ya llenaban el Corral esta noche con el primero de los conciertos.

El presidente de la asociación, Miguel Escribano, ha pedido a las instituciones presentes --el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (Cemart)-- que el apoyo "crezca cada año", porque, como ha señalado el diputado provincial Javier Prieto "se trata de una asociación de voluntarios y muchas veces no llegan a cubrir gastos". También han estado presentes la nueva directora del Cemart, Nuria Franco, y el teniente de alcalde cacereño, Emilio Borrega.

"No somos ni una productora, ni somos profesionales de la música; simplemente somos una asociación que nos tiramos todo un año trabajando para este evento". Y ha apelado al proyecto de Cáceres 2031 para validar ese esfuerzo de la Administración "ya que estamos solicitando la Capital Europea de la Cultura", y ha lanzado la posibilidad de que Cáceres sea sede de los Premios de la Música Blues en Europa. También solicitado mejores instalaciones, "que se dote de camerinos, mejor acceso y nos hagan más fáciles a las asociaciones poder realizar eventos".

Conciertos didácticos

Además, este viernes el XIV Cáceres Blues Festival se traslada a los colegios e institutos de la capital cacereña para llevar el blues a las aulas: en los colegios María Auxiliadora y Gabriel y Galán, además del IES Norba.

En esta ocasión, los conciertos didácticos estarán dedicados a B.B. King (el último rey del blues). La conferencia correrá a cargo del periodista y escritor especializado en música afroamericana Manuel López Poy. Y participarán músicos del XIV Cáceres Blues Festival. La Asociación Amigos del Blues de Cáceres pretende que sus actividades sean públicas y alcancen al conjunto de la sociedad, "tratando de conjugar calidad musical, patrimonio y dotar al entorno de un turismo de calidad; sin olvidar nunca la misión educadora".

Cartel de 2025

El cartel incluye al texano apasionado del roots rock Jack Burton, Wax & Boogie junto al saxofonista británico Drew Davies, la raíz USA de Greg Izor, Los Eslim Reloaded (con Troy Nahumko), la manchega con raíces yankis Anna Duke, Chino Swingslide Tro + Total Blues y Doghouse Sam & His Magnatones.

Forjado en la ferviente escena musical de Austin (Texas), Jack Burton se ha convertido en un «poderoso y querido cantante y compositor de roots rock americano», expresan desde la organización: la denominada Asociación Amigos del Blues Cáceres.

En los últimos años Wax & Boogie «se ha convertido en uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del Rhythm & Blues y del boogie woogie». Además cuentan con la «presencia estelar» de uno de los referentes del Rhythm & Blues Saxophone «a nivel mundial» como es el británico Drew Davies, que también estará en el festival cacereño.

El trío de Los Eslim Reloaded tiene un lado occidental del Atlántico representado por Troy Nahumko a la guitarra y voz; el lado oriental recae en las manos de Moi Martín, bajista y voz, y Lalo González en la batería.

Por su parte, Greg Izor se inició en el blues en Nueva Orleans (Luisiana), tocando a lo largo de la costa del Golfo y en clubes famosos como Tipitina’s y The Maple Leaf.

Chino «es uno de los músicos destacados en la escena de Barcelona». Un artista polifacético que «no pasa desapercibido en ningún escenario». Músico solista, band leader, compositor, arreglador y showman.

Y Anna Duke es una cantante de raíces norteamericanas. Originaria de La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, ha forjado su carrera como una gran viajera y exploradora musical. Con dos estancias en Estados Unidos y un largo viaje por México, su experiencia vital y artística ha dado como fruto dos EPs: Broken Chains (Producido por Al Dual) y Black Honey (Producido por Ely Agramunt), ambos publicados en vinilo.