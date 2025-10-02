Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas reuniones

Cáceres 2031 anima a los vecinos a formar parte del 'bidbook' del gran proyecto cultural europeo

La ciudadanía conoce el programa a través de los Consejos de Distrito y sus propuestas podrían ser incluidas

Presentación a los vecinos.

Presentación a los vecinos. / CÁCERES 2031

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, y Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, presentaron este jueves este proyecto a los vecinos de la capital cacereña a través de los Consejos de Distrito de la ciudad.

Prioridades

En su intervención, Jugo recordó que Cáceres 2031 ha marcado como prioridades estratégicas el diálogo urbano-rural, la sostenibilidad medioambiental y todo lo relacionado con la calidad de vida y la inclusión.

Iris Jugo, en primer plano. Atrás, Jorge Suárez.

Iris Jugo, en primer plano. Atrás, Jorge Suárez. / CÁCERES 2031

Proyecto

En esta línea, Jugo destacó que el proyecto tiene como uno de sus ejes la participación ciudadana, de forma que se habilitarán diversas vías para que los vecinos puedan aportar sus ideas y propuestas siempre alineadas con esos ejes. Destacan, además de la web oficial (https://caceres2031.org/es) las urnas que estarán disponibles durante el mes de octubre en las casas de cultura de la ciudad.

Iniciativas

La coordinadora general de Cáceres 2031 animó a los participantes en los Consejos de Distrito a presentar iniciativas artísticas alineadas con estas prioridades a través de la web https://caceres2031.org/es/unase-a-la-candidatura/. Las que sean seleccionadas serán incorporadas al 'bidbook', el documento oficial que sustentará la candidatura cacereña.

Noticias relacionadas y más

El proyecto de Cáceres 2031.

El proyecto de Cáceres 2031. / CÁCERES 2031

Proyecto

Por su parte, Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, dijo que es "el momento y el lugar indicados" para que la ciudadanía conozca el proyecto y, sobre todo, "que puedan participar a través de las herramientas que se han puesto a su disposición".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  4. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  5. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  6. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  7. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  8. Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana

Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

Cáceres 2031 anima a los vecinos a formar parte del 'bidbook' del gran proyecto cultural europeo

Cáceres 2031 anima a los vecinos a formar parte del 'bidbook' del gran proyecto cultural europeo

Atrio-Torta del Casar: la excelencia culinaria se cita en Cáceres

Atrio-Torta del Casar: la excelencia culinaria se cita en Cáceres

Matrimonios de Cáceres desvelan el secreto para aguantar más de 50 años casados: "Pasar de la pasión a la comprensión"

Matrimonios de Cáceres desvelan el secreto para aguantar más de 50 años casados: "Pasar de la pasión a la comprensión"

El inolvidable hallazgo de la cueva paleolítica de Cáceres

El inolvidable hallazgo de la cueva paleolítica de Cáceres

Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

La Diputación de Cáceres financia un programa en Bolivia para promover la igualdad de género a través del arte

La Diputación de Cáceres financia un programa en Bolivia para promover la igualdad de género a través del arte
Tracking Pixel Contents