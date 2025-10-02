Cáceres 2031 anima a los vecinos a formar parte del 'bidbook' del gran proyecto cultural europeo

Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, y Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, presentaron este jueves este proyecto a los vecinos de la capital cacereña a través de los Consejos de Distrito de la ciudad.

Prioridades

En su intervención, Jugo recordó que Cáceres 2031 ha marcado como prioridades estratégicas el diálogo urbano-rural, la sostenibilidad medioambiental y todo lo relacionado con la calidad de vida y la inclusión.

Iris Jugo, en primer plano. Atrás, Jorge Suárez. / CÁCERES 2031

Proyecto

En esta línea, Jugo destacó que el proyecto tiene como uno de sus ejes la participación ciudadana, de forma que se habilitarán diversas vías para que los vecinos puedan aportar sus ideas y propuestas siempre alineadas con esos ejes. Destacan, además de la web oficial ( https://caceres2031.org/es ) las urnas que estarán disponibles durante el mes de octubre en las casas de cultura de la ciudad.

Iniciativas

La coordinadora general de Cáceres 2031 animó a los participantes en los Consejos de Distrito a presentar iniciativas artísticas alineadas con estas prioridades a través de la web https://caceres2031.org/es/unase-a-la-candidatura/ . Las que sean seleccionadas serán incorporadas al 'bidbook', el documento oficial que sustentará la candidatura cacereña.

El proyecto de Cáceres 2031. / CÁCERES 2031

Proyecto

Por su parte, Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, dijo que es "el momento y el lugar indicados" para que la ciudadanía conozca el proyecto y, sobre todo, "que puedan participar a través de las herramientas que se han puesto a su disposición".