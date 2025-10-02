La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

Un total de siete empresas se han presentado a la licitación para llevar a cabo la obra de construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuyo concurso público salió publicado por 219,5 millones de euros. Es una infraestructura faraónica y clave para que la ciudad disponga de un hospital pionero que abarque todo el ámbito sanitario del Área de Salud.

Empresas

La primera de las ofertas es la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Avintia SL en colaboración con Construcciones Sevilla SA-Puentes y Calzadas SL. También, la UTE constituida por Dragados SA, Placonsa SA y Construred Obras y Servicios SA. La tercera la componen Ferrovial SA, FCC Construcción SA y Sendin SA. También, la UTE compuesta por Obrascon Huarte Lain SA (OHLA) junto a Acsa y Araplasa. La quinta es Sacyr Construcción y Gévora. La sexta oferta es de Acciona. Y la última la componen Constructora San José y Magenta.

Plazo finalizado

El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 29 de septiembre. La amplia concurrencia de empresas a la licitación confirma que la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sigue avanzando con paso firme.

Mesa de contratación

La primera mesa de contratación de esta obra ha tenido lugar este jueves y en ella se ha dado lectura de la documentación administrativa. Tras revisar la documentación, procede realizar subsanaciones por parte de cuatro de las empresas de las UTEs, que dispondrán de un plazo de tres días para ello. El acta se ha hecho pública en la Plataforma de Contratación del Estado.

Las imágenes del primer día del Hospital Universitario de Cáceres / FRANCIS VILLEGAS

Compromiso

Este avance en el proceso de contratación para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres es una muestra clara del compromiso firme de la Junta de Extremadura con el fortalecimiento de la sanidad pública.

Plazos

Cabe recordar que, si todo avanza en el plazo contemplado y no hay imprevistos, las tareas podrían comenzar ya en 2026. Una vez adjudicadas, se prolongará durante 42 meses. El proyecto ha llegado a ser calificado como «la mayor obra de la historia del Servicio Extremeño de Salud».

Segunda fase

Añadió que la segunda fase sumará al complejo hospitalario 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones. Del mismo modo, contempla una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros.

Calidad

De forma paralela, el Ejecutivo regional está licitando el contrato para garantizar la calidad de la obra que se acometerá. Recibió la luz verde del Consejo de Gobierno durante el pasado mes de septiembre. En concreto, el contrato cuenta con un presupuesto de 1.052.700 euros, de los que un 85% se financiará con cargo a los fondos europeos (fondos Feder).