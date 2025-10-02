Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

Para la Junta, la amplia concurrencia de empresas confirma que este proyecto sigue avanzando con paso firme

Hospital Universitario de Cáceres.

Hospital Universitario de Cáceres. / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un total de siete empresas se han presentado a la licitación para llevar a cabo la obra de construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuyo concurso público salió publicado por 219,5 millones de euros. Es una infraestructura faraónica y clave para que la ciudad disponga de un hospital pionero que abarque todo el ámbito sanitario del Área de Salud.

Empresas

La primera de las ofertas es la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Avintia SL en colaboración con Construcciones Sevilla SA-Puentes y Calzadas SL. También, la UTE constituida por Dragados SA, Placonsa SA y Construred Obras y Servicios SA. La tercera la componen Ferrovial SA, FCC Construcción SA y Sendin SA. También, la UTE compuesta por Obrascon Huarte Lain SA (OHLA) junto a Acsa y Araplasa. La quinta es Sacyr Construcción y Gévora. La sexta oferta es de Acciona. Y la última la componen Constructora San José y Magenta.

Plazo finalizado

El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 29 de septiembre. La amplia concurrencia de empresas a la licitación confirma que la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sigue avanzando con paso firme.

Mesa de contratación

La primera mesa de contratación de esta obra ha tenido lugar este jueves y en ella se ha dado lectura de la documentación administrativa. Tras revisar la documentación, procede realizar subsanaciones por parte de cuatro de las empresas de las UTEs, que dispondrán de un plazo de tres días para ello. El acta se ha hecho pública en la Plataforma de Contratación del Estado.

Las imágenes del primer día del Hospital Universitario de Cáceres

Las imágenes del primer día del Hospital Universitario de Cáceres

Ver galería

Las imágenes del primer día del Hospital Universitario de Cáceres / FRANCIS VILLEGAS

Compromiso

Este avance en el proceso de contratación para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres es una muestra clara del compromiso firme de la Junta de Extremadura con el fortalecimiento de la sanidad pública.

Plazos

Cabe recordar que, si todo avanza en el plazo contemplado y no hay imprevistos, las tareas podrían comenzar ya en 2026. Una vez adjudicadas, se prolongará durante 42 meses. El proyecto ha llegado a ser calificado como «la mayor obra de la historia del Servicio Extremeño de Salud».

Segunda fase

Añadió que la segunda fase sumará al complejo hospitalario 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones. Del mismo modo, contempla una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros.

Noticias relacionadas y más

Calidad

De forma paralela, el Ejecutivo regional está licitando el contrato para garantizar la calidad de la obra que se acometerá. Recibió la luz verde del Consejo de Gobierno durante el pasado mes de septiembre. En concreto, el contrato cuenta con un presupuesto de 1.052.700 euros, de los que un 85% se financiará con cargo a los fondos europeos (fondos Feder).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  4. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  5. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  6. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  7. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  8. Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno

Matrimonios de Cáceres desvelan el secreto para aguantar más de 50 años casados: "Pasar de la pasión a la comprensión"

Matrimonios de Cáceres desvelan el secreto para aguantar más de 50 años casados: "Pasar de la pasión a la comprensión"

Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

La construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres suscita el interés de siete empresas

La Diputación de Cáceres financia un programa en Bolivia para promover la igualdad de género a través del arte

La Diputación de Cáceres financia un programa en Bolivia para promover la igualdad de género a través del arte

Nueve modistos competirán en Cáceres para representar a Extremadura en los Premios Nacionales de Moda

Nueve modistos competirán en Cáceres para representar a Extremadura en los Premios Nacionales de Moda

Nuevos curas en las parroquias de Cáceres

Nuevos curas en las parroquias de Cáceres

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Cáceres se prepara para la reapertura del aljibe de la Preciosa Sangre: lo que necesitas saber

Cáceres se prepara para la reapertura del aljibe de la Preciosa Sangre: lo que necesitas saber
Tracking Pixel Contents