El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres

Lejos de amilanarse ante las voces que vaticinan que puede estallar una burbuja en la hostelería, el sector en Cáceres pisa fuerte. Y aquí, en esta apacible capital de provincias entregada a su filón turístico y potencial cultural (la candidatura 2031 va tomando forma), el otoño se presenta con novedades gastronómicas.

Si hace poco el cocinero Juanma Zamorano desvelaba con su desinhibida euforia su próxima y personal iniciativa en la plaza Marrón, el mes arranca con la inauguración de otro establecimiento de comidas en la ronda de San Francisco. En un sitio estratégicamente bien pensado, frente al edificio del Palacio de Justicia.

Se trata de la cocina con fundamento que hace el restaurante Dallas Brunch, conocido por todos los que se mueven por las céntricas calles de 'los Obispos' como 'el Dallas'. Sus propietarios venían avisando en redes sociales. Y ahora acaban de estrenar local en esta zona de expansión desde la que darán servicio a empleados públicos, juristas, personal sanitario, familiares de hospitalizados, vecinos y a todo aquel que pase por allí y quiera sentarse a su mesa.

Una de las sugerencias de Dallas Brunch: carpaccio de boquerones con aceite de cítricos. / Cedida

Con este mensaje lo comunicaba la emprendedora familia hostelera: "Después de un merecido descanso, las vacaciones nos han dado el respiro necesario para volver con más ganas de seguir mejorando. Con más sorpresas y razones para que sigáis eligiéndonos como vuestro lugar favorito. Y con mucha emoción y esfuerzo estamos creando un nuevo espacio lleno de sabor y pasión. Deseando que nos acompañéis y, sobre todo, compartáis con nosotros este delicioso viaje a Sacia Tradición".

Desayunos, comidas, meriendas, cenas...

Sacia Tradición se llama el flamante negocio y lo presentan como un restaurante de "tradición y vanguardia" en el que van a trabajar desayunos, comidas, menú ejecutivo, menú de grupos, meriendas y cenas. Se instalan en el bajo que ha dejado libre La Ribera y que antes ocupó José Luis, otro de los referentes culinarios de Cáceres. Han elegido con ojo el sitio, porque La Ribera se ha despedido por jubilación y José Luis se desplazó solo unos metros. La sala de Sacia es amplia y luminosa y el establecimiento cuenta con una amplia terraza que cuando el tiempo acompaña no cabe un alfiler.

'El Dallas' es nombre propio en 'los Obispos' y se espera que sus elaboraciones caseras conquisten también el paladar de las gentes de San Francisco. Su carta de desayunos priva a los funcionarios de Múltiples y el 'after work', los viernes, es sagrado aquí.

Ofrecen más de una treintena de molletes y tostadas, y en su completa carta encontramos desde ensaladas y revueltos a pescados y cortes ibéricos, pasando por arroces muy escogidos (cremoso de gambones, chipirones y torta; de carrilleras, boletus y torta; de patera y torta; y el clásico arroz con bogavante).

Comedor del restaurante Mamay Aldana del Hilton de Godoy / Web oficial

Nuevas propuestas

Pero además de Sacia Tradición y la esperada casa de comidas del entusiasta Juanma Zamorano, ya se puede disfrutar en el centro histórico de otro exclusivo restaurante, el que se ha abierto en el Hilton de Godoy. Mamay Aldana, capitaneado por el chef extremeño Antonio Manuel Céspedes Rodríguez abrió a la par que el hotel de cinco estrellas y ya acepta reservas en su página web. Su cocina de fusión homenajea a todas las madres desde la figura de María de Aldana, la progenitora del conquistador extremeño Francisco Godoy. Lima y Extremadura unidas por la buena mesa en Cáceres 500 años después de la conquista de Perú.

Otra sorpresa, gastronómicamente hablando, es la que nos ha dado Juan Antonio Cáceres, alma máter de Catering Pajuelo. El empresario ha pensado en los que les salen chiribitas en los ojos y se les hace la boca agua cuando cruzan la puerta de un hotel con desayuno buffet incluido, y ha dicho: ¿Por qué no un negocio así en mi ciudad? Y pensado, dicho y hecho. Pajuelo ha montado en la calle Motril una particular cafetería-restaurante-tienda (nuevo concepto gastronómico, que se dice) donde puedes desayunar como un Rey, calentarte un táper de un guiso del día o comprar la comida para llevártela a casa. ¡Ahí es nada!

La Reina Cocktail Bar / RRSS

Un cocktail bar en Cabezarrubia

Y en otra barriada bien surtida de 'terraceo', en la urbanización Cabezarrubia, nos enteramos de la inauguración este viernes de un cocktail bar, La Reina Cáceres. Situado en la calle Amberes, este negocio enfocado a las copas del 'tardeo' viene a complementar la consolidada oferta de restauración de la zona. Todo esto y seguro que más trae el otoño a Cáceres.