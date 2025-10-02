Tiene antecedentes
Detenido en Cáceres un integrante de un grupo de 'cogoteros' cuando robaba en el interior de un coche
Fue sorprendido in fraganti por agentes de la Guardia Civil en Navalmoral de la Mata
La Guardia Civil ha detenido en Navalmoral de la Mata a un individuo que pertenece a un grupo de 'cogoteros' mientras cometía un robo en el interior de un vehículo estacionado en el aparcamiento de un supermercado de la localidad.
El día 30
Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre, durante un servicio de prevención de hurtos y robos establecido por los agentes en los párkings de supermercados de la localidad de Navalmoral de la Mata, en el que observaron un vehículo ocupado por cuatro personas que comenzaron a realizar maniobras sospechosas.
Robo
En una de las vueltas a los aparcamientos, uno de los ocupantes descendió y comenzó a forzar la cerradura de un turismo con un objeto metálico, logrando sustraer un bolso del interior.
Huida
Al ser sorprendido por uno de los agentes, el autor intentó huir a la carrera arrojando el bolso sustraído y otros efectos al suelo, sin embargo, tras una persecución a pie y después de tratar de zafarse agrediendo al agente, fue finalmente reducido y detenido.
47 años y con antecedentes
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, el detenido, de 47 años, y a quien le constan numerosos antecedentes policiales por la comisión de hurto y robos, cometidos, mediante el mismo modus operandi, en distintas provincias de España, 45 de ellos solo en lo que va de año 2025, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.
Preocupación
Este tipo de delitos habían generado cierta preocupación entre la población de la localidad, al haberse detectado un aumento de casos en aparcamientos de grandes superficies durante el presente año 2025.
¿Qué son?
Los denominados 'cogoteros' son grupos itinerantes y organizados, especializados en hurtos y robos mediante engaño y distracción. Suelen desplazarse en vehículos de alquiler, operan en distintas localidades y actúan de manera coordinada en grupos de tres o cuatro personas. Entre sus métodos más habituales destacan la siembra (hacen caer monedas o simulan un descuido para distraer a la víctima y sustraer bolsos o carteras del vehículo), distracción y engaño (solicitan indicaciones o ayuda para apartar a la víctima de su vehículo) y observación en caja (vigilan a clientes durante el pago para obtener el PIN y sustraer la tarjeta bancaria, utilizándola después en compras o cajeros).
Colaboración
La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos, vigilar especialmente las pertenencias de personas mayores, proteger el PIN durante el pago y alertar a la Guardia Civil, a través del teléfono 062, ante cualquier comportamiento sospechoso. La investigación continúa abierta para identificar y detener al resto de los integrantes del grupo, así como para esclarecer otros posibles hechos cometidos en la zona.
