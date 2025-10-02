Agenda cultural
Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana
El casco histórico acoge el Blues Festival desde este jueves, mientras que el torneo mixto LGBTI ‘Bellotina’ reunirá a más de 150 deportistas
Dos eventos que mezclan arte, inclusión y participación ciudadana.
Este jueves comienza el Blues Festival
Este jueves 2 de octubre comenzará el Cáceres Blues Festival. Los conciertos se desarrollarán en dos ubicaciones del Casco Histórico, la Plaza de Santa María y El Corral de las Cigüeñas, situado en la calle Cuesta de Aldana. Los conciertos principales del festival se realizan en horas intercaladas desde el jueves hasta el domingo, para que puedan asistir aquellos que estén interesados. De esta forma, el corazón de la parte antigua de Cáceres se convertirá en un improvisado espacio de conciertos de blues durante estos días.
Torneo mixto LGBTI este fin de semana
El Club Deportivo LGBTI 'Diverceres', organiza en la ciudad un torneo mixto LGBTI llamado 'Bellotina'. Un evento pionero en Extremadura que une deporte, inclusión y visibilidad. Más de 150 deportistas de España y Portugal asistirán al evento durante este fin de semana. Además, contarán con una gala de bienvenida que se desarrollará el viernes 3 de octubre en el 'Espacio UEX'. Estarán presentes numerosas instituciones y asociaciones. Por último, el sábado 4, tendrá lugar la jornada principal, con competiciones de voleibol pista y patinaje en el Pabellón V Centenario, además de voleibol playa.
