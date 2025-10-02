Suceso
Herido un hombre de 64 años en Cáceres en una colisión entre un coche y una moto
El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres
Un hombre de 64 años ha resultado herido este jueves en una colisión entre un coche y una moto en Cáceres. El accidente se ha producido alrededor de las 12.30 horas en la avenida Héroes de Baler.
Desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 se ha movilizado una Unidad Medicalizada hasta el lugar de los hechos, donde también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local.
Tras la intervención de los sanitarios, la víctima, que presentaba policontusiones, ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Cáceres.
