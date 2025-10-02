Hermanos del ciclista atropellado en la carretera del Casar de Cáceres se personan como acusación particular

Dos meses y medio se cumplen del atropello mortal en la carretera que conecta Casar de Cáceres con la capital y avanza la instrucción de la causa en el juzgado. De forma paralela a la investigación de la Guardia Civil, que firma el atestado, y en el transcurso del propio proceso judicial, acusación y defensa dan forma a su estrategia y recopilan pruebas que ayuden a sostener sus argumentos.

Así, a falta de que la acusación pública ejercida por la fiscalía califique los hechos que se investigan, este diario ha podido confirmar que en la causa se personará al menos una acusación particular representada por los hermanos de Francisco, el ciclista fallecido en agosto tras ser arrollado por un coche en plena madrugada. De esta forma, tal y como contempla la ley, los familiares han requerido a través de sus abogados José Miguel Campos y Manuel Montes sumarse a la causa como «perjudicados».

En esta causa hay un único acusado, un hombre de 32 años que fue detenido al día siguiente del atropello puesto que el conductor se dio a la fuga tras el accidente. Tras su detención, la Guardia Civil abrió una investigación por un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercero, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas -dio positivo en el test-, según informó este jueves la Guardia Civil.

De igual manera, fuentes cercanas a la instrucción sostienen que se investiga también que el conductor pudiera haber detenido el vehículo tras el accidente antes de darse a la fuga porque en el lugar de los hechos apenas se encontraron restos del coche que provocó el atropello, que sí contaba con destrozos en una de las zonas frontales compatibles con el hecho de que hubiera restos de plásticos en la carretera.

El segundo atropello en un mes

Con respecto a las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal, fue la Delegación de Gobierno la que precisó horas después del accidente detalles como que el hombre atropellado no llevaba casco cuando circulaba y la bicicleta presentaba un golpe consistente en la rueda trasera.

Se da la circunstancia de que este atropello fue el segundo con muerte que se producía en el área metropolitana de Cáceres en un plazo de un mes. El anterior se produjo en pleno centro de la ciudad en junio, concluyó con la muerte de una joven y también se encuentra en fase inicial de instrucción.