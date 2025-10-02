Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este jueves en Cáceres que “espero que las personas que forman parte de la Flotilla sean inmediatamente puestas en libertad”, dado que “su comportamiento ha sido siempre pacífico” y, al mismo tiempo, “espero que se cumplan las normas del Derecho Internacional”.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios después de participar en el el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con sede en Cáceres, en el acto de toma de posesión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, María del Carmen Romero Cervero, y del presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio García-Cancho Murillo.

'Masacres terribles'

Robles ha recalcado, a su salida del Palacio de Justicia, la necesidad de “poner en valor que hay que trabajar todos para que realmente la paz llegue a Gaza y para que terminen las masacres terribles”.

Y en este contexto ha instado a que, “al mismo tiempo, hay señalar que nuestro buque de acción marítima, el Fluor, va a continuar en la zona hasta que todo el mundo sea liberado y hasta que todo el mundo pueda volver a su país”.