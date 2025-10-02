En el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”
Asegura que su comportamiento “ha sido siempre pacífico” y espera que “se cumplan las normas del Derecho Internacional”
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este jueves en Cáceres que “espero que las personas que forman parte de la Flotilla sean inmediatamente puestas en libertad”, dado que “su comportamiento ha sido siempre pacífico” y, al mismo tiempo, “espero que se cumplan las normas del Derecho Internacional”.
Así lo ha manifestado a preguntas de los medios después de participar en el el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con sede en Cáceres, en el acto de toma de posesión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, María del Carmen Romero Cervero, y del presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio García-Cancho Murillo.
'Masacres terribles'
Robles ha recalcado, a su salida del Palacio de Justicia, la necesidad de “poner en valor que hay que trabajar todos para que realmente la paz llegue a Gaza y para que terminen las masacres terribles”.
Y en este contexto ha instado a que, “al mismo tiempo, hay señalar que nuestro buque de acción marítima, el Fluor, va a continuar en la zona hasta que todo el mundo sea liberado y hasta que todo el mundo pueda volver a su país”.
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
- Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros