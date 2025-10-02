La ministra de Defensa visita Cáceres: intensa jornada en el Cefot y TSJEx

La ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, está de visita en la ciudad de Cáceres para celebrar una intensa mañana institucional.

Robles ha llegado a la ciudad en helicóptero en torno a las 11.30 horas. Su vehículo ha aterrizado en la explanada del Centro de Formación de Tropa número 1 del Ejército de Tierra (Cefot). A pesar de que la actividad aparecía en su agenda para el día de hoy, la ministra no ha hablado con los medios de comunicación.

Seguidamente, en torno a las 13.30 horas, asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio García-Cancho, y la nueva presidenta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Carmen Romero Cervero.