Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Institucional

La ministra de Defensa visita Cáceres: intensa jornada en el Cefot y TSJEx

Margarita Robles ha llegado a la ciudad en helicóptero en torno a las 11.30 horas

Visita de Margarita Robles a Cáceres

Visita de Margarita Robles a Cáceres / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, está de visita en la ciudad de Cáceres para celebrar una intensa mañana institucional.

Robles ha llegado a la ciudad en helicóptero en torno a las 11.30 horas. Su vehículo ha aterrizado en la explanada del Centro de Formación de Tropa número 1 del Ejército de Tierra (Cefot). A pesar de que la actividad aparecía en su agenda para el día de hoy, la ministra no ha hablado con los medios de comunicación.

Seguidamente, en torno a las 13.30 horas, asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio García-Cancho, y la nueva presidenta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Carmen Romero Cervero.

TEMAS

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  4. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  5. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  6. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  7. Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno
  8. Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros

Detenido en Cáceres un integrante de un grupo de 'cogoteros' cuando robaba en el interior de un coche

Detenido en Cáceres un integrante de un grupo de 'cogoteros' cuando robaba en el interior de un coche

La ministra de Defensa visita Cáceres: intensa jornada en el Cefot y TSJEx

La ministra de Defensa visita Cáceres: intensa jornada en el Cefot y TSJEx

Nuevas fechas para disfrutar de Cáceres en pantalla

Nuevas fechas para disfrutar de Cáceres en pantalla

Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres

El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres

La exhumación de la mina La Paloma desata un cruce de duras acusaciones en Zarza la Mayor

La exhumación de la mina La Paloma desata un cruce de duras acusaciones en Zarza la Mayor

Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana

Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana

La ampliación del palacio de justicia de Cáceres arranca la próxima semana

La ampliación del palacio de justicia de Cáceres arranca la próxima semana
Tracking Pixel Contents