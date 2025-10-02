Las ‘nuevas’ caras que valida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Emilio García-Cancho Murillo y María del Carmen Romero Cervero han jurado su cargos al frente de la Audiencia Badajoz y la Sala del Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), respectivamente, en un acto en Cáceres presidido por la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y al que ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, amiga personal de García-Cancho.

García-Cancho saluda a la ministra Robles en el acto de hoy. / 

'Justicia plena'

Emilio García-Cancho (Badajoz, 1972) ingresó en la carrera judicial en 1999 y ha tenido como destinos el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de la Serena (Badajoz), el Juzgado de Menores de Bilbao y luego Badajoz en primer en la jurisdicción Social y actualmente en el Juzgado de Instrucción Número 2.

Además, ha sido el Juez Decano de Badajoz desde el año 2008. El padrino del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz ha sido, a su vez, el Juez Decano de Cáceres y miembro de Sala de Gobierno, Rafael Estévez Benito.

García-Cancho toma posesión de su cargo en presencia de Romero, Francisco Javier Montero Juanes, Fiscal Superior de Extremadura; y la presidenta del TSJEx, Tena Aragón. / Carlos Gil

En su alocución, García-Cancho ha abogado por una “justicia plena", esa que consiste en "dar a cada uno lo que le corresponde”. A la par que ha abogado por una independencia judicial “fuerte, vital, fértil, sólida e impetuosa”.

Al tiempo que ha subrayado que esa independencia “no es sinónimo de privilegio", y que "con el devenir de los años, mantener su alcance y su significado” puede convertirse en una “carga pesada".

Hija del ascensor social

Por su parte, María del Carmen Romero Cervero (Madrid, 1972), ingresó en la carrera judicial en 1998 y ha estado destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manzanares (Ciudad Real), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Navalcarnero (Madrid). Actualmente es la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida (Badajoz); hasta ahora, ha sido la Jueza Decana de los juzgados de Mérida.

En el acto ha contado como padrino con Miguel Lombardía del Pozo, presidente de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Madrid, quien ha destacado que Romero es una “persona entusiasta de su trabajo; decía Churchill que la garantía del éxito está en el entusiasmo y a Carmen no le falta”.

También ha alabado que “la tenacidad es una de sus principales virtudes” y le ha pedido “coraje para afrontar los tiempos que se avecinan”.

“La carrera judicial no está llena de hijos de jueces y magistrados” María del Carmen Romero Cervero — Presidenta Sala del Contencioso del TSJEx

En su discurso, Romero ha subrayado que “la carrera judicial no está llena de hijos de jueces y magistrados” y que ella es “hija del ascensor social de una generación que creyó en esa posibilidad”.

Y que asume este nuevo reto “ consciente de que la polarización de la sociedad más que construir, destruye”. Una sociedad que tiene un “gran altavoz en las redes sociales, en la que muchos vierten lo que no se atreven a decir a la cara”.

Ha valorado que "todos los que nos dedicamos a impartir justicia, no somos ajenos a la desconfianza, que desde determinados ámbitos y por espurios motivos, se quiere transmitir a la ciudadanía sobre la labor ardua y silenciosa, que día día realizamos en los juzgados”. Y ha sentenciado que la independencia judicial no se puede contemplar como una prerrogativa de unos cuantos jueces y magistrados”.

El acto ha contado con la presencia los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Eduardo Martínez Mediavilla, José Antonio Montero Fernández, Ángel Ramón Arozamena Laso, Alejandro Abascal Junqueras y José Carlos Orga Larres; así como con el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes.

Como autoridades no judiciales han asistido la ministra Robles, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luís Quintana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista y el alcalde de Cáceres Rafael Mateos.