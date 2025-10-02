Nuevas fechas para disfrutar de Cáceres en pantalla

El gigante del ‘streaming’ ya ha anunciado la fecha de estreno de la esperada adaptación del best-seller ‘El cuco de cristal’, que se rodó en Hervás (en exteriores del Valle del Ambroz y en interiores en los Estudios Auriga) y que llegará a Netflix el 14 de noviembre.

Nuevas imágenes

Atípica Films, productora también de ‘La chica de nieve’ otra novela de Javier Castillo, que ya supuso todo un éxito para la plataforma de ‘streaming’ y que se convirtió en su título más exitoso en 2023 (con un total de 134,8 millones de horas vistas en todo el mundo), se ha encargado de trasladar a la pantalla esta historia con Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto en el reparto.

En las nuevas imágenes que ha distribuido Netflix se muestran los bosques del Ambroz, aunque habrá que esperar al lanzamiento del trailer para disfrutar mejor de la magia de este escenario.

Nuevas imágenes de ‘El cuco de cristal’, rodada en Hervás y el Ambroz. / CEDIDA

Además de rodar en los bosques hervasenses (cuyo castañar gallego ha sobrevivido casi por completo al incendio de Jarilla), Netflix levantó una ciudad en los Estudios Auriga de Hervás para dar vida a los interiores de la ficción de ‘El cuco’. Unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados que, en plena área rural, despliega todo lo necesario para la producción audiovisual más puntera.

Después de los rodajes en el Pico Villuercas, donde se grabaron escenas de la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’ (‘3 Body Problem’), también de Netflix, y ‘La Casa del Dragón’ (‘House of the Dragon’), que no regresará a la capital cacereña para su tercera temporada; y tras el rodaje de la revisión de la mítica película de Saura ‘La caza’ (que se desarrolló en el verano de 2024 por diversas zonas de la dehesa), la industria audiovisual volvía a fijarse en la provincia de Cáceres para el rodaje de ‘El cuco de cristal’.

Fotograma de ‘Día de caza’, rodada en Pedroso de Acim. / CEDIDA

Dehesa extremeña

Precisamente, también hay novedades con respecto a la producción hispano-francesa ‘Día de caza’, que agotó cinco semanas de filmación en la dehesa extremeña, en Pedroso de Acim, en el verano de 2024.

Su fecha de estreno estaba prevista para el 10 de octubre en salas de cine, pero se ha pospuesto a la primavera de 2026. De momento sigue sin tener previsto no tiene previsto su paso por festivales y verá la luz en algún momento de la próxima temporada primaveral con las interpretaciones de Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma como protagonistas.

El gran número de estrenos previstos para este mes de octubre, con ‘blockbusters’ potentes como ‘TRON: Ares’, que se iba a estrenar en la misma fecha que ‘Día de caza’, ha desplazado a esta película de Pedro Aguilera.