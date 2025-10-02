Nueve modistos competirán en Cáceres para representar a Extremadura en los Premios Nacionales de Moda

El próximo 15 de octubre, Cáceres acogerá el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda de Extremadura, un evento que reunirá a nueve modistos emergentes de la región para mostrar sus propuestas más innovadoras. Este encuentro, que visibiliza el talento local, seleccionará además a un representante que competirá en la fase final de los 'Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores'.

Propuestas

Entre las propuestas que se podrán ver destacan: Poderío de Alba Mateos Ollero, que celebra la fortaleza interior de la mujer, Ajuar de Ana Belén Pérez García, homenaje a la sencillez y prendas heredadas, Eterna de Beatriz Iglesias, inspirada en los años 50 y la alta costura, Con el alma aferrada de Zaira Rubio, que conecta la artesanía tradicional con la memoria, Pétalos de Alba Rubio Piñas, mezcla de fragilidad y resiliencia, Códigos de honor de Adriana Gordillo, con influencias militares escocesas, Denim madnes de Ana Doblado Senero, basada en la sostenibilidad, y La Penitente de Rubén Lanchazo, que fusiona el luto tradicional con el diseño de alta costura.

Evitar la fuga de talentos

Asimismo, Francisco Palomino, secretario general de Cultura, ha destacado durante la presentación en el Espacio Belleartes, la importancia de esta iniciativa para fomentar que los jóvenes diseñadores trabajen desde Extremadura, evitando la fuga de talentos y posicionando a España como una plataforma global de moda emergente. La concejala Soledad Carrasco y Laura Victoria Valencia, representante de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE), también participaron en el acto donde se inauguró una exposición con las creaciones participantes.

El certamen persigue no solo dar visibilidad a los diseñadores, sino facilitar su acceso al mercado a través de convenios con ferias nacionales e internacionales, creando un espacio de interacción entre creadores, proveedores y distribuidores. En su 39ª edición, reafirma el compromiso de la Consejería con la moda como expresión cultural y económica, impulsando el patrimonio y la innovación desde Extremadura.