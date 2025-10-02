Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos curas en las parroquias de Cáceres

Numerosas asignaciones parroquiales marcaron un punto de inflexión en la estructura pastoral de la ciudad y sus alrededores

Iglesia de Santiago en Cáceres.

Iglesia de Santiago en Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En enero de 1959 en la ciudad, Vicente Castro Barrio, Antonio Suárez Madruga y Emeferio Hierro Martín son designados nuevos párrocos de San Mateo, Espíritu Santo y Nuestra Señora del Rosario de Fátima, respectivamente. Un mes después, Pedro Tovar Domínguez, se convierte en cura de Aldea Moret.

Pedro Tovar Domínguez

Ordenado sacerdote el 11 de junio de 1949, fue párroco de las parroquias de San Vicente de Alcántara, y de Aldea Moret y Santiago el Mayor en Cáceres, además de capellán del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 

