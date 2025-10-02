Visita institucional
Margarita Robles, ministra de Defensa, en Cáceres: "Gracias por querer formar parte de las Fuerzas Armadas"
Recorre las instalaciones del Cefot y comparte impresiones e inquietudes con alumnos
"La formación integral como pilar fundamental de las capacidades de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas". Bajo esta premisa, el Centro de Formación de Tropa del Ejército de Tierra en Cáceres acoge cada año a miles de alumnos que se reparten en dos ciclos de seis meses, con tan solo una semana de descanso, en la que se reorganiza toda la logística del espacio. Estos trabajos evidencian la capacidad de adaptación y la gran coordinación para que esté todo en perfecto estado.
Visita
Y hasta este recinto, considerado una de las principales empresas de Cáceres al atraer anualmente a miles de personas, ha acudido este jueves la ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, quien se interesó por los motivos que les han llevado a querer integrar las Fuerzas Armadas.
A las 11.30 horas
La visita estaba programada para las once y media de la mañana. Y puntual ha llegado la ministra en un helicóptero del Gobierno de España que ha aparcado en la explanada donde se celebran las multitudinarias juras de bandera.
"Valores militares"
A su juicio, "los valores militares suponen una opción vital de la que pueden estar muy orgullosos, como lo estamos todos los españoles de ustedes, que siempre están dispuestos a ayudar y a trabajar por su país y por la paz en el mundo".
Santa Ana
Ubicado en el Campamento de Santa Ana, el centro cuenta en este curso con casi 1.300 alumnos y con nuevas infraestructuras finalizadas o en curso, gracias al esfuerzo inversor que permite tener ya una nueva cocina o un punto limpio, además de la mejora de la climatización de los espacios. Los alumnos que están actualmente en el centro reciben una formación adaptada a la actualidad y la coyuntura, por lo que hay una importante carga lectiva de idiomas y competencias digitales.
Visita fugaz
Tras esta fugaz visita, la ministra ha acudido a un acto institucional de nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que Carmen Romero Cervero toma posesión como nueva presidenta de la Sala Contencioso Administrativo del TSJEx y Emilio García-Cancho hace lo propio como presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
- Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros