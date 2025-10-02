Julio Flores, subinspector de la Policía Local de Cáceres: "Sientes impotencia cuando un hombre agrede a una mujer"

Julio Flores Flores es subinspector de la Policía Local de Cáceres desde casi tres años, cuando tomó posesión del cargo en enero de 2023 junto a dos compañeros. El agente cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la seguridad gracias a que ha desarrollado su desempeño profesional en otros municipios como Coria o La Albuera y, sin duda, los sucesos que recuerda con más desagrado son las relacionadas con la violencia de género.

Testimonio

"A lo largo de los 17 años de experiencia que tengo, ya me los he encontrado en varias ocasiones. Unas con más gravedad, y otras con menos. Lo peor que he visto fue una agresión que vi en primera persona. El hombre fue detenido de forma inmediata y auxiliamos a la víctima. La chica estuvo ingresada varios días. En ese momento sentimos mucha impotencia. Que en los tiempos que vivimos todavía existan ese tipo de delitos es horrible. Quiere decir que la sociedad no está todavía concienciada", explica Flores.

Inauguración

El agente ha contado su experiencia a este diario durante la formación integral a policías locales sobre cómo intervenir ante situaciones de violencia de género, en la que participan unos 25 policías de toda la provincia y que se ha inaugurado este jueves en el salón de actos del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales). A este primer acto han asistido el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, instituciones encargadas de la organización.

Formar agentes

El regidor cacereño ha señalado que "el objetivo es formar a los agentes en un asunto tan sensible como la violencia de género" y ha destacado la buena relación entre instituciones. "Va a beneficiar a toda la sociedad porque los agentes ofrecerán un mejor servicio. Vamos a seguir luchando para poner fin a esta lacra", ha concluido. Mateos, durante su intervención en la inauguración, ha asegurado que el ayuntamiento está trabajando para adherirse al Sistema VioGén y que esperan unirse antes de que finalice el año. Esta herramienta sirve para recopilar información, predecir el riesgo y proteger a las víctimas. García Muñoz, por su parte, ha indicado que "el curso favorece la coordinación entre los servicios públicos". Además, ha incidido en que el contenido del curso abarca múltiples aspectos como el jurídico, social, educativo y psicológico.

Habilidades

Esta actividad instruirá a los agentes con una serie de habilidades y conocimientos fundamentales para abordar situaciones de violencia de género de manera efectiva y empática. Esto incluye comprender la naturaleza y el alcance, conocer las leyes y políticas relacionadas, así como los protocolos de actuación, recursos y coordinación con otras entidades y desarrollar habilidades de comunicación.

El jueves

La cita comenzó este jueves con una charla en el ámbito jurídico de la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, María Elisa Carrión San Cecilio. También se celebra otra ponencia de Marta Mogedano Cotrina, técnica de la Oficina de Igualdad del consistorio.

Más actividades

Las actividades continuarán el martes y el jueves de la semana que viene. El primer día habrá conferencias en el ámbito policial con el mencionado Julio Flores, así como Ángel Gutiérrez, jefe de la Policía Judicial en la ciudad, y Ramón Narciso, jefe de la UFAM de la Policía Nacional. El día 9 se celebrarán en materias psicológica, con Alicia López, y educativa, con Jesús Moreno. Los días 14 y 21 tendrán lugar varias mesas redondas para clausurar las actividades.