El blues conquista Cáceres: estas son todas las actividades

La ciudad se llenará de música durante este fin de semana gracias al Festival Internacional de Blues

Vídeo | Así fue la presentación del Festival de Blues en Cáceres

Carlos Gil

Margarita García Quirós

Cáceres se prepara para vivir una nueva edición del Festival Internacional de Blues, que alcanza su decimocuarta edición. El festival, organizado por la Asociación de Amigos del Blues Cáceres, se celebrará del 2 al 5 de octubre, y reunirá en la ciudad a destacados artistas nacionales e internacionales, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario cultural cacereño. Durante tres jornadas, la Plaza de Santa María y el Corral de las Cigüeñas, ubicado en la calle Cuesta de Aldana, acogerán una variada programación musical.

Cartel XIV Festival Internacional de Blues de Cáceres

Cartel XIV Festival Internacional de Blues de Cáceres / Ayuntamiento de Cáceres

Jueves 2 de octubre

El festival arranca el jueves 2 de octubre en el Corral de las Cigüeñas con el cantante, compositor y tecladista estadounidense, Charlie Wood, a las 21:00 horas.

Viernes 3 de octubre

El viernes 3 la música se traslada a la Plaza de Santa María, con una programación que comienza a las 19:30 horas con una barra acompañada al ritmo del blues. Seguidamente, acturá Jack Burton, a las 20:30 horas, y Max & Boogie y Drew Davis a las 22:20 horas. La jornada culminará con Greg Izor pasada la media noche, a las 00:15 horas.

Sábado 4 de octubre

La jornada del sábado arranca en el Corral de las Cigüeñas con la actuación de Los Eslim Reloaded, a las 17:30 horas, antes de llegar a la Plaza de Santa María donde, desde las 19:30 horas, se volverá a contar con una barra y acompañamiento musical, para dar paso a la actuación de Chino Swingslide Trio y Totablues a las 20:30, Anna Dukke a partir de las 22:20 horas. El broche final lo pone Doghouse Sam & His Magnatones, a las 00:15 horas.

Domingo 5 de octubre

El festival se despide el domingo 5 de octubre, con un formato más íntimo, a las 13:30 horas en el Corral de las Cigüeñas, con un concierto en acústico de Chino Swingslide Trio y Totablues.

