El Ayuntamiento de Cáceres lanza una bolsa de empleo para cubrir once vacantes en la policía local

El Ayuntamiento de Cáceres publica las bases de la lista de espera para la apertura de comisiones de servicio con el fin de cubrir hasta once bajas de la Policía Local. «El programa fue aprobado en julio y nuestro objetivo es que, a lo largo del último trimestre del año, se provean cuatro vacantes», señala el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel. Además, en la oferta del tribunal único que ya está convocado para tal fin también surgirán cinco plazas por jubilación. Por último, habrá dos más por movilidad dentro de la oferta de empleo público de 2023-2024. En total, once policías para cubrir las 150 plazas, aproximadamente, que tiene el cuerpo en su plantilla.

Pruebas

El consistorio convoca pruebas selectivas para la constitución de la lista de espera mediante el procedimiento de valoración de méritos y entrevista personal. La comisión de servicios tendrá carácter provisional, no pudiendo exceder su duración en más de dos años.

Requisitos

Para participar, deben cumplirse requisitos como pertener al cuerpo de Policía Local, encontrarse en servicio activo, llevar un mínimo de un año prestando servicios, contar con la conformidad de la alcaldía de procedencia, carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal y no encontrarse cumpliendo una sanción disciplinaria.

Galería | Presentación de las formaciones de violencia de género en Cáceres /

Puntuación

La valoración de méritos se establecerá de la siguiente forma: por antigüedad, cada año de servicio aumentará la puntuación, siendo el máximo de 5,50 puntos; con respecto a la formación, cuantas más horas de cursos tenga, más puntos logrará, con un máximo de cinco; y si ha participado como profesor, tendrá uno más; en cuanto a las titulaciones académicas, deberá aportar los títulos y tendrá, como mucho, tres puntos. Por último, la entrevista personal tiene una valoración máxima de diez y consistirá en una conversación con preguntas objetivas relacionadas con el puesto de trabajo, idénticas para todos los aspirantes. La calificación definitiva se determinará por la suma total de cada apartado.