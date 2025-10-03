Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

El Ayuntamiento de Cáceres lanza una bolsa de empleo para cubrir once vacantes en la policía local

Habrá pruebas selectivas para crear una lista de espera

La comisión de servicios durará dos años

Policías locales en Cáceres.

Policías locales en Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres publica las bases de la lista de espera para la apertura de comisiones de servicio con el fin de cubrir hasta once bajas de la Policía Local. «El programa fue aprobado en julio y nuestro objetivo es que, a lo largo del último trimestre del año, se provean cuatro vacantes», señala el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel. Además, en la oferta del tribunal único que ya está convocado para tal fin también surgirán cinco plazas por jubilación. Por último, habrá dos más por movilidad dentro de la oferta de empleo público de 2023-2024. En total, once policías para cubrir las 150 plazas, aproximadamente, que tiene el cuerpo en su plantilla.

Pruebas

El consistorio convoca pruebas selectivas para la constitución de la lista de espera mediante el procedimiento de valoración de méritos y entrevista personal. La comisión de servicios tendrá carácter provisional, no pudiendo exceder su duración en más de dos años.

Requisitos

Para participar, deben cumplirse requisitos como pertener al cuerpo de Policía Local, encontrarse en servicio activo, llevar un mínimo de un año prestando servicios, contar con la conformidad de la alcaldía de procedencia, carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal y no encontrarse cumpliendo una sanción disciplinaria.

Noticias relacionadas y más

Galería | Presentación de las formaciones de violencia de género en Cáceres

Galería | Presentación de las formaciones de violencia de género en Cáceres

Ver galería

Galería | Presentación de las formaciones de violencia de género en Cáceres /

Puntuación

La valoración de méritos se establecerá de la siguiente forma: por antigüedad, cada año de servicio aumentará la puntuación, siendo el máximo de 5,50 puntos; con respecto a la formación, cuantas más horas de cursos tenga, más puntos logrará, con un máximo de cinco; y si ha participado como profesor, tendrá uno más; en cuanto a las titulaciones académicas, deberá aportar los títulos y tendrá, como mucho, tres puntos. Por último, la entrevista personal tiene una valoración máxima de diez y consistirá en una conversación con preguntas objetivas relacionadas con el puesto de trabajo, idénticas para todos los aspirantes. La calificación definitiva se determinará por la suma total de cada apartado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  4. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  5. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  6. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  7. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
  8. Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana

El Ayuntamiento de Cáceres lanza una bolsa de empleo para cubrir once vacantes en la policía local

El Ayuntamiento de Cáceres lanza una bolsa de empleo para cubrir once vacantes en la policía local

La tapería de Cáceres en la que puedes comerte unos callos contemplando obras de arte

La tapería de Cáceres en la que puedes comerte unos callos contemplando obras de arte

Candlelight rinde tributo a Coldplay en un fin de semana de poesía y literatura en Cáceres

Candlelight rinde tributo a Coldplay en un fin de semana de poesía y literatura en Cáceres

Daynier Herrera, médico estético: "Los hombres están empezando a cuidarse ahora, dentro de 5 años habrá un boom de pacientes masculinos"

Daynier Herrera, médico estético: "Los hombres están empezando a cuidarse ahora, dentro de 5 años habrá un boom de pacientes masculinos"

¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres

¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

La ministra Robles valida las 'nuevas' caras del Poder Judicial

La ministra Robles valida las 'nuevas' caras del Poder Judicial

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal
Tracking Pixel Contents