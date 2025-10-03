Candlelight rinde tributo a Coldplay en un fin de semana de poesía y literatura en Cáceres

Actividades diversas para todos los públicos.

Primer encuentro poético de las Dos Orillas

Este viernes 2 de octubre a las 19.00 horas, la Asociación Cultural Norbanova organiza en el Ateneo de Cáceres el primer encuentro poético de las Dos Orillas, una cita que reunirá poemas escritos en lengua castellana de ambos lados del Atlántico. El evento busca dar a conocer a autores iberoamericanos y españoles, destacando la calidad literaria de sus obras seleccionadas por el Dr. Damián Gallego. Los poemas elegidos son accesibles y claros, evitando la complejidad para fomentar la lectura popular de poesía. El encuentro se celebra también en Trujillo el 17 de octubre en el Palacio Barrantes Cervantes. La presentación correrá a cargo del Dr. Gallego y contará con las voces de Malén Álvarez, Emilia Oliva, Basilio Sánchez, Matilde Santos y José Luis Bernal, acompañados musicalmente al piano por Alejandro Granell.

Tributo a Coldplay en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acoge un concierto especial dentro de la serie Candlelight, este viernes a las 19.00 horas. Una experiencia musical única e íntima, que en esta ocasión, presenta un tributo a Coldplay, con un ambiente mágico e iluminado únicamente por velas, creando una atmósfera cálida. Candlelight combina interpretaciones en vivo de música contemporánea con un entorno visualmente impactante, en espacios emblemáticos y cuidadosamente seleccionados. Esta propuesta cultural ofrece una velada emotiva y accesible para todos los amantes de la música.

La Croqueta presenta el número 6 de su revista literaria Farraguas

Este viernes 3 de octubre a las 20.00 horas, en el Boogalo Club, la Asociación Cultural La Croqueta dará a conocer el número 6 de su revista de creación literaria Farraguas. El evento será de libre acceso y contará con la participación de los miembros del colectivo y algunos invitados que colaboran en esta edición. El público podrá disfrutar de la actuación musical de Julio César Fuentes, conocido como 'Niño Índigo'. Además, habrá comida, buen ambiente y alguna sorpresa especial para los asistentes.