Comisario provincial de la Policía Local de Cáceres ante los fallecimientos en El Perú y La Madrila: "Evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar"

Los recientes fallecimientos ocurridos en El Perú y La Madrila "evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar". Así lo ha afirmado el comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres, Gregorio Valverde, que ha aprovechado la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, este viernes, para hacer "un llamamiento a todos los ciudadanos de la ciudad, a padres, madres, jóvenes y menores, para que nos concienciemos de la necesidad de reducir y prevenir estas actitudes en pro de la paz y de la convivencia".

Un acto para celebrar y recordar

Valverde, encargado de inaugurar el acto en el Complejo San Francisco, ha recalcado que el fin de la jornada es celebrar, pero también recordar a aquellos que ya no están y que "dieron su vida en el cumplimiento del deber". Así, el comisario ha recordado la reciente pérdida de Julián Berrocal. Igualmente, ha hecho mención a los agentes que sirven en la comisaría y a familiares que están pasando por "enfermedades graves".

A continuación, el máximo responsable del cuerpo provincial en Cáceres ha desgranado la labor realizada por los agentes a lo largo del año. Un trabajo orientado a garantizar la seguridad y que se hace patente en eventos multitudinarios como el Womad, Los 40 Summer Live, partidos de fútbol o la Semana Santa.

Ciberdelincuencia

También en la lucha contra la ciberdelincuencia, "que sigue creciendo en volumen y sofisticación". Al respecto, el comisario ha apuntado que la dedicación de las fuerzas de seguridad "debe complementarse con una mayor concienciación social y una mayor cautela en el uso de Internet y de los medios telemáticos".

En general, la labor de la Policía se ha manifestado en las más de 280 detenciones penales efectuadas, las 470 actas de incautación de droga y 115 de armas, o la prestación de los 160 servicios humanitarios.

Con respecto a los sucesos acaecidos en mayo en el barrio de El Perú, y en septiembre en la avenida Virgen de Guadalupe, que acabaron con la vida de dos jóvenes, Valverde ha lamentado los hechos, pero ha querido subrayar la "respuesta policial inmediata y espectacular". Además, el comisario ha apuntado que "al margen de estos incidentes, Cáceres es una ciudad segura".

Reconocimiento

Sea como fuere, el acto también ha servido para homenajear el "magnífico servicio" realizado por once agentes, a los que se ha hecho entrega de once medallas al mérito policial con distintivo blanco. Igualmente, se ha reconocido la labor de una fiscal y de un comandante de la Guardia Civil.

Preguntado por las reivindicaciones del cuerpo, Valverde ha explicado que "la Policía tiene una serie de problemas, que están en la mente de todos", pero ha subrayado que el día de hoy "no es para pensar en problemas, sino para felicitarnos y para que el compañerismo fructifique". También cauto se ha mantenido en cuanto a las necesidades de aumentar la plantilla. "Cualquier persona que dirija una unidad policial siempre estará deseosa. El problema es que se necesita un cierto presupuesto, y eso conlleva un tiempo, porque hay que formar a los policías". Eso sí, ha afirmado que "hay un proyecto, que esperemos que llegue a buen curso".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, que también ha acudido a la cita, ha apuntado que "desde el Gobierno de España, siempre estamos dispuestos a aportar los medios que necesiten y mejorar sus condiciones de trabajo".

Una labor "tan callada"

García Muñoz ha querido, igualmente, reconocer la labor de un cuerpo "con una vocación de servicio impresionante. No nos queremos dar cuenta muchas veces de lo que representa que podamos vivir con tranquilidad y seguridad en una ciudad como Cáceres, y todo eso es gracias a una labor tan callada y de día a día que hace la Policía Nacional".

Finalmente, al acto han acudido la consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, así como el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, acompañado del concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel; la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, el concejal de Cultura, Jorge Suárez y la concejala de Servicios Sociales y Mujer, Encarna Solís.