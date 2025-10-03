Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cáceres ha condenado a una mujer como autora de un delito leve de usurpación de vivienda de titularidad municipal, en la barriada cacereña de Aldea Moret, con tres meses de multa, a razón de una cuota diaria de 4 euros.

La condena incluye la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas e insta a la condenada a "dejar libre, vacua y expedita y a disposición de su titular la vivienda" sita en la calle Río Vístula, en la barriada minera de Aldea Moret.

Lanzamiento 'inmediato'

Según ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, se procederá al "inmediato lanzamiento" de la vivienda para desocuparla y volverla a poner a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cáceres.

En 2024, el consistorio dio orden de ejecutar el desahucio de 36 viviendas municipales ocupadas ilegalmente, la mayoría en Aldea Moret, tras conocer un informe técnico de la situación de esos inmuebles que el Gobierno local había solicitado por las quejas vecinales en la barriada, debido a las ocupaciones ilegales.

Orgaz ha defendido la actuación del consistorio para “evitar este tipo de situaciones”, y ya avanzó que se están analizando el “por qué se siguen produciendo estas situaciones y dónde debemos continuar actuando".

Tapiado

En la pasada legislatura el consistorio la orden de tapiar las viviendas municipales de Aldea Moret con planchas de acero para evitar las ocupaciones ilegales que se producen en la barriada, después de que la Policía Local tuviera que evitar varios accesos ilegales a pisos vacíos en la calle Río Tíber.