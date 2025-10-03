Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Daynier Herrera, médico estético: "Los hombres están empezando a cuidarse ahora, dentro de 5 años habrá un boom de pacientes masculinos"

Desde su clínica en la calle San Pedro de Alcántara, el doctor atiende a numerosos cacereños y a pacientes llegados de diversos países

Doctor Herrera, especializado en Medicina Estética.

CARLOS GIL

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Originario de Cuba, Daynier Herrera se graduó en Medicina en 2013 y se especializó en neurocirugía, campo en el que trabajó durante cuatro años. Al emigrar a España, se enfrentó a las limitaciones del proceso de homologación, lo que le permitió ejercer únicamente como médico general. Afortunadamente, en 2018 conoció en Cáceres al cirujano plástico Sergio Alonso, quien le ofreció la oportunidad de incorporarse a su equipo. Poco después, cursó un máster en Medicina Estética en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces, desarrolla su actividad en su propia clínica de medicina estética, situada en la calle San Pedro de Alcántara, la cual compagina con su labor como médico plástico en Kirón.

Formador nacional

"En 2022 empecé como formador nacional en tratamientos de endoláser y endolifting. Actualmente, estoy en proceso de establecer convenios para impartir formaciones a nivel internacional en países de habla hispana, especialmente en Argentina y Chile. Aunque estas formaciones requieren mi presencia física, lo ideal sería poder recibir a los profesionales en Cáceres. Sin embargo, las limitaciones en materia de transporte en Extremadura me han llevado a considerar la apertura de un espacio en Madrid que me permita ampliar la proyección de mi clínica y facilitar el acceso a quienes deseen formarse conmigo".

Defecto genético

Actualmente, desde hace un año y medio, Herrera, cuenta con su propia clínica de medicina estética en Cáceres. En ella realiza tratamientos estéticos de todo tipo, pero lo que más le gusta es poder corregir imperfecciones. "Cuando alguien llega con algún defecto genético, por ejemplo, si tienen un ojo más pequeño que el otro y no quieren recurrir a la cirugía, suelen preguntarme cómo puedo levantarles la ceja de ese lado. Eso es lo que realmente me llena como profesional".

Mayor presencia de pacientes hombres

Por último, el doctor ha destacado que la presencia de pacientes hombres en la consulta va en aumento. "Si antes, de cada 100 pacientes, solo uno era hombre, hoy en día más del 10% ya lo son. A largo plazo, la previsión es que ese número crezca aún más. Las mujeres llevan años cuidándose, muchas vienen a hacerse pequeños retoques. En cambio, los hombres están empezando ahora. Dentro de 5 o 6 años, muchos van a mirar atrás y darse cuenta de que tienen 30, 40 o 50 años y nunca se han hecho nada. En ese momento, va a haber un verdadero boom de pacientes masculinos".

