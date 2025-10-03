Nuestro pasado
Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres
El entonces príncipe visita la región y reafirma el vínculo de su familia con la tierra. Ese mismo año, Guadalupe Blázquez hace historia al convertirse en la primera abogada
En noviembre de 1961, siendo todavía príncipe, don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, visita la ciudad. Acude a la finca Valero, de los duques de Montellano y se acerca hasta el monasterio de Guadalupe. El futuro Rey, fiel a la tradición familiar, demuestra demuestra desde muy joven un cariño especial a Extremadura.
Compromiso matrimonial
Meses antes, el 13 de septiembre, nuestro Periódico se hace eco, precisamente del anuncio de su compromiso matrimonial con la princesa Sofía de Grecia, hija del príncipe Constantino de Grecia, heredero de la corona.
Primera mujer letrado
En ese mismo año, Guadalupe Blázquez Mellado, se convierte en la primera mujer letrado que ejerció la profesión en el foro cacereño. Juró su cargo de abogada en la Audiencia Territorial el 17 de febrero.
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
- ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
- Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación