Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

El entonces príncipe visita la región y reafirma el vínculo de su familia con la tierra. Ese mismo año, Guadalupe Blázquez hace historia al convertirse en la primera abogada

Don Juan Carlos de joven.

Don Juan Carlos de joven. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En noviembre de 1961, siendo todavía príncipe, don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, visita la ciudad. Acude a la finca Valero, de los duques de Montellano y se acerca hasta el monasterio de Guadalupe. El futuro Rey, fiel a la tradición familiar, demuestra demuestra desde muy joven un cariño especial a Extremadura.

Compromiso matrimonial

Meses antes, el 13 de septiembre, nuestro Periódico se hace eco, precisamente del anuncio de su compromiso matrimonial con la princesa Sofía de Grecia, hija del príncipe Constantino de Grecia, heredero de la corona.

Primera mujer letrado

En ese mismo año, Guadalupe Blázquez Mellado, se convierte en la primera mujer letrado que ejerció la profesión en el foro cacereño. Juró su cargo de abogada en la Audiencia Territorial el 17 de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  4. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  5. ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
  6. Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana
  7. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  8. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación

Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

Comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres ante los fallecimientos en El Perú y La Madrila: "Evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar"

Comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres ante los fallecimientos en El Perú y La Madrila: "Evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar"

Los trabajos para exhumar la mina La Paloma se retomarán el próximo martes

Los trabajos para exhumar la mina La Paloma se retomarán el próximo martes

El blues conquista Cáceres: estas son todas las actividades

El blues conquista Cáceres: estas son todas las actividades

Moraleja reúne a mujeres para derribar tabúes sobre la salud femenina

Moraleja reúne a mujeres para derribar tabúes sobre la salud femenina

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal
Tracking Pixel Contents