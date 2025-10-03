Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

En noviembre de 1961, siendo todavía príncipe, don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, visita la ciudad. Acude a la finca Valero, de los duques de Montellano y se acerca hasta el monasterio de Guadalupe. El futuro Rey, fiel a la tradición familiar, demuestra demuestra desde muy joven un cariño especial a Extremadura.

Compromiso matrimonial

Meses antes, el 13 de septiembre, nuestro Periódico se hace eco, precisamente del anuncio de su compromiso matrimonial con la princesa Sofía de Grecia, hija del príncipe Constantino de Grecia, heredero de la corona.

Primera mujer letrado

En ese mismo año, Guadalupe Blázquez Mellado, se convierte en la primera mujer letrado que ejerció la profesión en el foro cacereño. Juró su cargo de abogada en la Audiencia Territorial el 17 de febrero.