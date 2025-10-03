En el Gran Teatro
El hijo de Vargas Llosa presenta este sábado en Cáceres la VI Bienal de Novela
Junto a Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga
Dos obras nicaragüenses y dos españolas han sido seleccionadas entre las competidoras
El Gran Teatro acoge este sábado, a mediodía, la presentación de la programación de la VI edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará del 22 al 25 de octubre en Cáceres, Badajoz y Trujillo. Al acto asistirán Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y el hijo del Premio Nobel Álvaro Vargas Llosa; junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.
Obras finalistas
La Junta de Extremadura, administración que ha impulsado que por vez primera la bienal se celebre en España, ha informado junto a la Cátedra Vargas Llosa de las seis obras finalistas, entre ellas dos nicaragüenses: ‘El caballo dorado’, del escritor, periodista y político Sergio Ramírez, y ‘El silencio lleno de murmullos’, de la escritora Gioconda Belli.
Las dos obras españolas son ‘Castillos de fuego’, del escritor y guionista aragonés Ignacio Martínez de Pisón, y ‘La península de las casas vacías’, del escritor, músico y dibujante jienense David Uclés.
Las dos restantes obras finalistas son ‘Minimosca’, del doctor peruano en Literatura Hispana Gustavo Faverón, y ‘Bad hombre’, de la escritora y periodista argentina Pola Oloixarac.
Dotado con 100.000 dólares y considerado uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español, el Premio Bienal de Novela ‘Vargas Llosa’ alcanza su sexta edición y se celebrará en Cáceres a entre el 22 y el 25 de octubre, si bien contará con actividades paralelas en Badajoz y Trujillo.
Jurado
El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes, dará a conocer el fallo de la novela ganadora el próximo 25 de octubre, en la capital cacereña.
Un galardón que reconocerá a la mejor novela publicada en español en los últimos dos años. Tras celebrarse en Lima (Perú) y Guadalajara (México), la Bienal llega por primera vez a España para «reforzar su proyección internacional y el vínculo con Extremadura como puente entre culturas a ambos lados del Atlántico».
