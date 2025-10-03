Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Gran Teatro

El hijo de Vargas Llosa presenta este sábado en Cáceres la VI Bienal de Novela

Junto a Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga

Dos obras nicaragüenses y dos españolas han sido seleccionadas entre las competidoras

Álvaro Vargas Llosa.

Álvaro Vargas Llosa. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Gran Teatro acoge este sábado, a mediodía, la presentación de la programación de la VI edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará del 22 al 25 de octubre en Cáceres, Badajoz y Trujillo. Al acto asistirán Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y el hijo del Premio Nobel Álvaro Vargas Llosa; junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

Cartel de la Bienal Vargas Llosa.

Cartel de la Bienal Vargas Llosa. / EL PERIÓDICO

Obras finalistas

La Junta de Extremadura, administración que ha impulsado que por vez primera la bienal se celebre en España, ha informado junto a la Cátedra Vargas Llosa de las seis obras finalistas, entre ellas dos nicaragüenses: ‘El caballo dorado’, del escritor, periodista y político Sergio Ramírez, y ‘El silencio lleno de murmullos’, de la escritora Gioconda Belli.

Las dos obras españolas son ‘Castillos de fuego’, del escritor y guionista aragonés Ignacio Martínez de Pisón, y ‘La península de las casas vacías’, del escritor, músico y dibujante jienense David Uclés.

Las dos restantes obras finalistas son ‘Minimosca’, del doctor peruano en Literatura Hispana Gustavo Faverón, y ‘Bad hombre’, de la escritora y periodista argentina Pola Oloixarac.

Dotado con 100.000 dólares y considerado uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español, el Premio Bienal de Novela ‘Vargas Llosa’ alcanza su sexta edición y se celebrará en Cáceres a entre el 22 y el 25 de octubre, si bien contará con actividades paralelas en Badajoz y Trujillo.

Jurado

El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes, dará a conocer el fallo de la novela ganadora el próximo 25 de octubre, en la capital cacereña.

Noticias relacionadas y más

Un galardón que reconocerá a la mejor novela publicada en español en los últimos dos años. Tras celebrarse en Lima (Perú) y Guadalajara (México), la Bienal llega por primera vez a España para «reforzar su proyección internacional y el vínculo con Extremadura como puente entre culturas a ambos lados del Atlántico».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  3. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  4. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  5. ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
  6. Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana
  7. La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
  8. 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación

El hijo de Vargas Llosa presenta este sábado en Cáceres la VI Bienal de Novela

El hijo de Vargas Llosa presenta este sábado en Cáceres la VI Bienal de Novela

Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret

Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal

Blues Cáceres: 14 años de dificultades siendo un foco para melómanos de España y Portugal

Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

Cuando don Juan Carlos vino a rezar a Cáceres

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

Comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres ante los fallecimientos en El Perú y La Madrila: "Evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar"

Comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres ante los fallecimientos en El Perú y La Madrila: "Evidencian una violencia subyacente que no podemos obviar"

Los trabajos para exhumar la mina La Paloma se retomarán el próximo martes

Los trabajos para exhumar la mina La Paloma se retomarán el próximo martes

El blues conquista Cáceres: estas son todas las actividades

El blues conquista Cáceres: estas son todas las actividades
Tracking Pixel Contents