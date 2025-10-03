Moraleja reúne a mujeres para derribar tabúes sobre la salud femenina

Conocerse para cuidarse, derribar tabúes y compartir experiencias sobre la salud femenina, son los objetivos de la I Jornada de Mujer y Salud Sierra de Gata, que tendrá lugar este sábado 4 de octubre a las 9:00 horas en la Casa de Cultura de Moraleja (Cáceres). Un acto organizado por la Asociación María Telo Feministas de Extremadura, y que presenta un amplio programa que reunirá a expertas que tratarán temas clave sobre la salud femenina.

I Jornadas Mujer y Salud Sierra de Gata: "Conocerse para cuidarse" / Ayuntamiento de Moraleja - Cáceres

Ponentes

Miriam Al Abib Mendiri, ginecóloga y obstetra, expondrá una visión clara de la menopausia, con herramientas para afrontarla lejos del tono negativo que muchas veces la rodea.

La sexóloga especializada en Educación Sexual, Betty López, tratará el ciclo menstrual como signo vital, educando sobre la menstruación desde la salud, el autocuidado y el bienestar emocional.

Sara Núñez Jiménez, dietista integrativa especializada en endometriosis, una patología ciertamente invisible e incapacitante, expondrá cómo se vive esta enfermedad, ofreciendo herramientas para afrontarla.

Por último, Inmaculada Valero Almagro, pedagoga y psicóloga sanitaria, tratará la salud mental desde la perspectiva de la mujer: cómo la influencia de los roles de género, la carga de cuidados y la desigualdad social afectan en equilibrio emocional de la mujer.

Las diferentes ponencias estarán bajo la coordinación de Julia Gonzalo González, presidenta de la Asociación María Telo Feministas de Extremadura.

Una jornada de casi cinco horas de duración, que finaliza con una mesa informativa de recursos públicos para mujeres, de la mano de las ponentes, acompañadas de la enfermera especialista en ginecología y obstetricia, Mª Eulalia Sayago Álvarez. Además, la exposición "Miradas", organizada por FEAFES Extremadura, estará presente en la entrada de la Casa de Cultura de Moraleja, acompañando este acto.

Inscripción

La organización ha previsto un servicio gratuito de autobús desde Acebo, con paradas en Hoyos y Perales del Puerto, para facilitar la asistencia. La inscripción, gratuíta, puede realizarse através del enlace faciltado por la organización.