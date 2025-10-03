Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

El Museo Helga de Alvear de Cáceres afronta un mes de octubre con un programa de actividades que incluye exposiciones con nuevas obras de la colección, poesía, una fiesta inclusiva y el traslado de la gran obra del artista Ai Weiwei que presidía el vestíbulo principal, la lámpara de cristales rojos que ahora dará la bienvenida a los visitantes por la entrada principal de la calle Pizarro.

En la propuesta expositiva la planta -3 del edificio principal muestra 'Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción', con obras de artistas como Georg Baselitz, Ángela de la Cruz, Ugo Rondinone, Carmen Herrera o Ignasi Aballí, entre otros, que se pueden recorrer reservando alguna de las visitas comentadas a la Colección Helga de Alvear.

El viernes, 17 de octubre, se celebrará la clausura del proyecto 'Un Museo Abierto al Mundo' con degustación de cocina, actuaciones en directo y una dj session, en una fiesta abierta e inclusiva desde las 19,30 a las 22,30.

'Descending Lights' de Ai WeiWei en el museo Helga de Alvear. / El Periodico

La programación de 'Un Museo Abierto al Mundo', iniciativa creada por el Museo Helga de Alvear en colaboración con la Fundación La Caixa, se ha extendido a lo largo de todo el año con el objetivo de mejorar la vida de las personas a través del arte, haciendo protagonista a la población migrante.

Evento gastronómico

Como cierre del proyecto se ha organizado un completo programa multidisciplinar que incluye un evento gastronómico en el que los participantes podrán degustar cocinas del mundo, actuaciones musicales como la del camerunés Dominique Atsama o una nueva dj session de la mano de Dj Demba (Senegal), quien pondrá a bailar a los asistentes con su fusión entre reggae y electrónica.

"Una vez más, a través de la multiplicidad gastronómica, el cine, la música y el arte contemporáneo el museo apuesta por el intercambio intercultural de saberes, convirtiéndose una vez más, en un lugar abierto a los encuentros, al diálogo, a la empatía y a la experimentación de modos de pensamiento, acción y disfrute", informa el museo en nota de prensa.

Además, el jueves, 23 de octubre, el museo acogerá un evento de poesía y acción, dentro de la programación de la VI Bienal Mario Vargas Llosa; una sesión con cuatro propuestas nacionales (dos de ellas extremeñas), que pondrán el acento en la exploración interdisciplinar partiendo de la poesía y la palabra como eje principal.

También cada sábado, a las 12,00 horas, los menores de 6 a 12 años pueden explorar su creatividad a través de los talleres que organiza el museo.

Cabe recordar que, con motivo del festivo nacional, el domingo 12 de octubre, el Museo Helga de Alvear permanecerá abierto de 10,00 a 14,30 horas, y el lunes, 13 de octubre, festivo en Extremadura, también abrirá de forma excepcional de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.