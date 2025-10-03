El proyecto para remodelar Virgen de la Montaña de Cáceres recibe más de un centenar de alegaciones: "Nos parece muy representativo"

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña en Cáceres, uno de los proyectos estrella del alcalde, Rafa Mateos, ha recibido más de un centenar de alegaciones. Durante las últimas semanas y desde que se abrió el proceso participativo, muchas personas se han mostrado en contra del diseño de la futura avenida, principalmente por la supresión del bulevar central.

Proceso

A lo largo de todo el proceso iniciado el pasado mes de agosto se anunció la intención de alegar de forma masiva contra el proyecto por parte de varios colectivos, así como de particulares por internet, que llegaron a ofrecer escritos tipo para presentar ante el registro. Sin embargo, Mateos rápidamente destacó que "no se puede convertir en una traba para que la ciudad avance" y dijo que "solamente se permitirán las aportaciones que creamos convenientes".

Revisar

Ahora, según cuentan fuentes del consistorio, se van a revisar todas y cada una de las alegaciones, y las que se estimen oportunas se incorporarán al proyecto.

Carlos Gil

Alegaciones tipo

Desde la plataforma Cáceres Verde, que incluso repartió alegaciones tipo por la ciudad que solamente necesitaban ser registradas, se muestran conformes con el número de escritos registrados: "Es un número muy representativo". "Hay quien pueda pensar que son pocas, pero que el proyecto estrella del alcalde no le guste a tanta gente es bastante reseñable. Otra cosa muy distinta es que finalmente presentasen el escrito, que no todos tienen por qué hacerlo", indican.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Varios temas en una

Además, recuerdan que cada alegación puede incluir más de un tema distinto.Y por otro lado, continúan recogiendo firmas para presentarlas al consistorio. Aún no tienen fecha para hacerlo, pero debe ser antes de que el proyecto se licite. Aseguran contar ya con casi 1.000 firmas.

Arquitectos

Uno de los escritos registrados fue el de arquitectos de Cáceres como Ángel González, Guillermo Alcón, Miguel Matas, Javier Ruiz y Montaña Luengo. No se referían a un punto concreto, sino al proceos total desde que se inició la redacción por parte de la empresa adjudicataria. Por ello, exigían que se retome desde el principio para que la ciudadanía conozca todos los entresijos a medida que se vaya creando y, de esta forma, se pueda crear una participación «real». Pensaban que la céntrica vía necesita una actuación, pero consideran «fundamental» que se mantenga el bulevar. «La solución debería ser más verde y menos pétrea», contaban.

Coade

Por otro lado, el Coade (Colegio de Arquitectos de Extremadura) también se mostró crítico con el consistorio por no optar por "la fórmula más adecuada para acometer un proyecto de esta envergadura: un concurso de ideas". Desde el COADE ya criticaron el proceso participativo abierto por el consistorio y el hecho de que el Gobierno local “no haya generado un espacio de debate previo para poder plantear propuestas antes de que el equipo técnico redactara el proyecto”. Para ello, organizaron junto al Ateneo de Cáceres, el pasado 10 de septiembre, un encuentro ciudadano en el que se “pretendía recoger el sentir respecto del proyecto presentado”.