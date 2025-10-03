De la Ribera del Marco a Aldea Moret: estos son los proyectos en los que Cáceres invertirá los 12,5 millones de los fondos EDIL

Cáceres se beneficiará de una inversión de 12,5 millones de euros procedentes del Gobierno de España, dentro de la nueva convocatoria de los Planes EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), que se destinarán a fortalecer proyectos estratégicos de la legislatura del popular Rafael Mateos: como en complejo deportivo en Nuevo Cáceres, la Ribera del Marco y la reforma de Virgen de la Montaña.

Co financiación

En concreto, al Ayuntamiento de Cáceres se le han otorgado un total de 12.511.534 euros; lo que supone el 85 por ciento del importe solicitado, “el máximo al que se podía aspirar”, según ha expresado el portavoz municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno. El consistorio tendrá que co financiar el 25 por ciento parte de esa inversión: 3,1 millones de euros.

“El equipo de Gobierno tendrá que decidir cómo se distribuye esa cantidad”, ha aclarado Orgaz, al tiempo que ha recordado que se acudió a esta convocatoria con el plan denominado ‘Cáceres, la ciudad que queremos’.

Entre las actuaciones planteadas en el documento se encuentran: la revitalización de la avenida de España (Cánovas) y entorno; la reforma de la avenida de la Montaña, de la plaza Marrón y Camino Llano; así como proyectos incluidos en el programa electoral popular como la piscina climatizada en Nuevo Cáceres-Casa Plata y el Plan Director de la Ribera del Marco.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes. / EL PERIÓDICO

Vivienda

También se incluye la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler social en Aldea Moret y la apertura de la Oficina del ciudadano en la barriada. “Grandes proyectos en los que ya veníamos trabajando”. Y se ha referido a la polémica reforma de Virgen de la Montaña, de la que “se están resolviendo las alegaciones para empezar con la ejecución”.

“Estos fondos alivian la carga municipal”, ha asegurado Orgaz, quien ha avanzado que se presentará en breve el proyecto redactado para plaza Marrón y Camino Llano; y que la piscina climatizada de Nuevo Cáceres está en fase de redacción de los pliegos técnicos y administrativos.

“Como no teníamos tiempo que perder, ya iniciamos los grandes proyectos de legislatura con fondos propios del ayuntamiento”. A partir de ahora, “podremos financiar esas grandes obras con fondos europeos y afrontar con fondos propios otras inversiones para seguir impulsando la senda transformadora de la ciudad”, ha señalado Orgaz.

Y que el Plan Director de la Ribera del Marco ha sido uno de los grandes objetivos cuando se acudió a la convocatoria de los EDIL. Y ha subrayado ese “deseo de recuperar la Ribera del Marco creando corredores verdes, mejorando las infraestructuras naturales de la ciudad y convertirla en un gran espacio de recreo para el disfrute de los ciudadanos, que está más cerca de cumplirse”, ha dicho el portavoz, “convirtiéndola en un gran espacio de recreo para los cacereños”.