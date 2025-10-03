La tapería de Cáceres en la que puedes comerte unos callos contemplando obras de arte

12 años lleva imprimiendo su sello moderno y creativo a la calle General Ezponda de Cáceres el restaurante-tapería 8º Arte. En esta castiza vía, en la que seguro todavía algunos son capaces de oler la esencia del apogeo de los jaleosos bares de décadas pasadas, establecían también hace ya un año Rocío Rey y Víctor Corchado su aplaudido Borona Bistró.

Aquí, en una de las entradas a la Plaza Mayor, se cuece una cocina tradicional a la par que vanguardista, aderezada con obras de arte. Arte en honor a su nombre.

A la última exposición colgada en las paredes del comedor le quedan pocos días. Son pinturas de Adonay Kustanilló, discípulo de Juan José Narbón y Victoriano Martínez Terrón en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres. Buen momento para pasarse este fin de semana coincidiendo con el Festival Blues Cáceres.

Intentamos que todo el mundo tenga cabida, porque a todo el mundo le gusta salir a compartir

La calle estaba un poco más triste cuando llegamos pero poco a poco ha ido cogiendo vidilla

La idea de combinar cocina y arte surge de la propia filosofía del negocio, la gastronomía como el 8º arte, tal y como explica su propietaria, Filomena Caballero: "Para darle un poco más de sentido al nombre decidimos ceder un par de paños del local para artistas amateurs de la ciudad que quieran exponer y vender sus obras".

Una de las obras de la última muestra / L. A.

Una iniciativa que ha cuajadado y que "convierte la decoración en algo dinámico", dice Filomena, a cargo de la parte gastronómica de un restaurante sensibilizado con las personas con intolerancias alimentarias. Ofrecen variedad de elaboraciones veganas y casi todos sus platos son sin gluten.

De hecho, su cocina para celíacos ha sido reconocida en varias ediciones de la Ruta de la Tapa sin gluten de Cáceres. "Intentamos que todo el mundo tenga cabida, porque a todo el mundo le gusta salir a compartir". Chapó.

Punto muy a su favor

Con una cocina de contrastes, en su carta hay desde embutidos ibéricos y quesos, a carnes y pescados, pasando por un sugerente surtido de exóticas raciones (mejillones a la gabardina con alioli de escabeche; empanadillas de morcilla vegetal con feta y salsiki; parrillada de tomates y boletus con Torta del Casar; o pimientos del piquillo artesanos rellenos de perdiz roja en escabeche con níscalos).

Uno de los platos de carne del restaurante. / Tripadvisor

"Hacemos de todo, aquí te puedes comer unos callos, unas migas o un tataki de solomillo ibérico. Trabajamos con productos de proximidad y de la tierra e intentamos darle una pequeña vuelta", amplía la empresaria.

Un punto muy a su favor es que sirven ración y tapa de todas sus especialidades. Y aquí abro paréntesis (me permito la licencia, sin ánimo de polemizar, de trasladar a los hosteleros cacereños que nos leen que piensen en quienes salen/salimos a tomar una cerveza o un vino con nosotros mismos y nos niegan la posibilidad de adquirir media ración o tapa).

General Ezponda

General Ezponda tuvo su época dorada. Tras años difíciles arrastrando una profunda decadencia, en la última década, a raíz de las actuaciones de regeneración urbana llevadas a cabo en el entorno de la Plaza Mayor y la de la Concepción, la vía está recuperando su esplendor hostelero mientras reivindica su posición como una de las zonas gastronómicas de la ciudad. "La calle estaba un poco más triste cuando llegamos pero poco a poco ha ido cogiendo vidilla", corrobora Filomena. Larga a vida a los bares de General Ezponda.