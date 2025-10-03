Los trabajos para exhumar la mina La Paloma se retomarán el próximo martes

Aún no han recibido el informe medioambiental para conceder la licencia de obra y que se pueda retomar la exhumación de la mina La Paloma, pero tras las últimas gestiones realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad, y tras ser comunicadas al consistorio, todo hace prever que el próximo martes se podrán retomar los trabajos de la tercera fase de búsqueda de una veintena de cuerpos represaliados durante la Guerra Civil en Zarza la Mayor.

La noticia

La noticia se hizo pública hace, aproximadamente, diez días. El consistorio zarceño paralizó la exhumación de una fosa común mediante resolución de alcaldía al no contar con la licencia de obra necesaria. Según contaban, era necesario un trámite ambiental al pertenecer la mina a una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Desde entonces, comenzó una oleada de críticas. La empresa adjudicataria de las obras, Sociedad de Ciencias Aranzadi, regresó al País Vasco al no tener certeza de la continuidad, mientras la Universidad de Extremadura (ente que gestiona los recursos otorgados por la Diputación de Cáceres) intentaba obtener el permiso.

El lunes

Llegó a sucederse incluso un cruce de acusaciones entre el propio consistorio y la Diputación de Cáceres, pero todo apunta a estar cerca de su final. Según cuentan fuentes cercanas al proyecto, se prevé que el próximo lunes reciban el permiso ambiental y, de forma inmediata, el ayuntamiento emitirá la licencia de obra pertinente. Cuando sea oficial, avisarán a la empresa Aranzadi, que se mantiene a la espera para regresar a hacer los trabajos. La intención es que el próximo martes puedan regresar al interior de la mina.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor /

34 metros bajo tierra

Cabe recordar que los trabajadores se encuentran ya a 34 metros bajo tierra. Según los estudios que manejan, la fosa común tendría una altura de unos 40 metros, por lo que están más cerca que nunca de llegar al final. Además, en esta tercera fase están logrando bajar a más velocidad porque ya conocen el funcionamiento de la mina. Todo el pueblo de Zarza la Mayor ansía un desenlace rápido y feliz de esta historia, y poder hallar los restos de esa veintena de persona que fue asesinada hace más de 89 años.