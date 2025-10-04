Cáceres se llena de espectáculos este fin de semana: teatro, magia y humor para todos los gustos

La ciudad propone una variada oferta escénica para todos los públicos.

El Gran Teatro revive los años 80 con la comedia 'Querida amiga... Esperando a Elena Francis'

Este sábado 4 de octubre, a las 20.30 horas, el escenario del Gran Teatro de Cáceres acoge una nostálgica comedia ambientada en 1984. Una historia donde todo puede salir mal, y precisamente por eso, todo puede salir genial. "Faltan solo 30 minutos para la emisión en directo del mítico programa de radio, pero la actriz que interpreta a Elena Francis no aparece. Las carreteras están cortadas por una ola de frío y nadie sabe dónde está. El tiempo corre, el caos reina en los estudios y si el programa no sale al aire… ¡podría ser la última emisión! La ruina de la cadena y el despido del equipo parecen inminentes". Todo esto al ritmo de grandes éxitos de los años 80, que acompañan esta divertida comedia de enredos, improvisaciones desesperadas y humor muy radiofónico.

Show de magia con el Mago Tony Frackson

Este sábado a las 14.30 horas, dentro del Legionarius Fest, el Complejo Deportivo Agustín Ramos Guija será escenario de Spectaculum, un espectáculo único de magia protagonizado por el Gran Mago Tony Frackson. El show promete ilusiones, trucos y mucha diversión para toda la familia. La entrada es gratuita.

Teatro familiar en Sala Maltravieso

La Sala Maltravieso presenta este fin de semana, 4 y 5 de octubre, la obra teatral Charco a la Vista, dirigida a público familiar, especialmente a niños y niñas de 5 a 9 años. La compañía Utopian Teatro, de Bilbao, trae esta divertida historia sobre Goizalde, quien tras la lluvia descubre nueve maneras de evitar pisar charcos y otras nueve para recoger el agua sin desperdiciarla. Bajo la dirección de Carlos Baiges Valdemoro, el elenco está formado por Haizea Baiges, Arrate Núñez y Unai Baiges.