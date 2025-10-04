Cáceres y su torre eterna: entre la sangre de los Frates y la gloria de la Orden de Santiago

Ciertamente desconocemos el nombre real de tan descomunal torre albarrana de nuestra muralla defensiva, pero sin duda alguna es uno de los monumentos cacerenses mas conocidos y divulgados a través de los siglos.

Historia

Esta denominación que así se titula popularmente se le viene otorgando desde principios del siglo XX, y parece que deriva del nombre del califa Abú-Ya´qub quién con un numeroso ejercito conquistó la entonces villa de HiznQazris (Cáceres) el 10 de marzo de 1173, rompiendo así la paz acordada con el monarca leones Fernando II, invadiendo para ello toda la cuenca del Tajo, estando al frente el general Abu Hafs Umar.

Menciones

También hemos encontrado algunas menciones que se refieren a ella como Torre de la Plaza o Torre del Reloj por tener en su parte alta uno de ellos que posteriormente se instalaría en la iglesia de San Mateo. En el año 1820 se le colocó un templete muy elemental de ladrillo vista, colocándose en su interior la denominada popularmente estatua de la diosa Ceres, permaneciendo allí hasta el año 1962, en que por acuerdo del Patronato de la Ciudad Monumental se quita el templete y la estatua se reubica en las proximidades del Ayuntamiento.

Título

Como quiera del titulo de nuestra torre, se trata de una construcción de origen árabe del siglo XII, levantada sobre sillares romanos con una altura total de 25 metros, planta casi cuadrada con las dimensiones 10,83 por 10,25. Y está defendida por tres matacanes almenados y aspillerados. El balconcillo frontal es de estilo renacentista añadido en el siglo XVIII adornado con el escudo del Doctor Ribera.

A sus pies

A los pies de tan descomunal torre durante varios siglos se colocaba el patíbulo para ajusticiar a los reos. En sus proximidades estaban asentadas varias familias hebreas que utilizaban la base de la misma para la venta de sus productos para poder sobrevivir.

Menciones

Hemos encontrado varias menciones de intentos de familias nobles de utilizar algunos de sus sillares para reparar zonas en peligro de la muralla, esto ocurría en el siglo XVII y XVIII, afortunadamente esto no fue consentido por personas sensibles locales.

Información

También hemos podido encontrar una atrevida información que indicaba que a esta torre se le llamó en algún momento la Torre del Fuero, por hacer público desde el balcón voladizo de piedra berroqueña alguna de las Leyes u Ordenanzas que se nos daban por la reina Isabel, algo muy lejos de la realidad histórica pues no era habitual que ningún monarca leyera o pregonara de esta manera ninguna ley a la población, además de no estar reedificada la torre, ni construido el balcón.

Espacio

Por el contrario, es cierto que este espacio se ha utilizado en alguna representación teatral, además de para exponer algún pregón de San Jorge, patrón de Cáceres. Sin duda hay un sinfín de momentos y efemérides que puede haber contemplado nuestra querida torre, tales como torneos medievales, intentos de conquista, ferias, mercados, así como distintas escenas urbanísticas, sin olvidarnos de cabalgatas, desfiles, juras de bandera o procesiones, etcétera, no cabe duda que es un magnifico testigo de la vida y desarrollo de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.

Efeméride

En este espacio es justo que recordemos una efeméride histórica que los cacerenses deben conocer, y que determinados historiadores vinculan sin duda con la torre que nos ocupa. Se refiere cuando a la llegada de las numerosas tropas musulmanas a las puertas de nuestra entonces villa, corría el año 1173, ante la imposibilidad de poder conquistarla después de un durísimo asedio de varios meses, la toman a fuego y sangre en cada calle y plaza sin descanso, al tiempo que los últimos caballeros de la Orden de los Frates o de la Espada se hacen fuertes en la Torre de Bujaco, como último reducto fácilmente defendible. Después de no pocos esfuerzos es tomada y sus cuarenta defensores degollados públicamente, corría el mes de marzo. Desde nuestra perspectiva justificación mas que suficiente para titular a esta construcción como Torre de los Caballeros.

Acontecimiento histórico

Mientras que tal acontecimiento histórico casi ha pasado desapercibido aquí en nuestra ciudad, ya en el ámbito nacional está perfectamente registrado como un acto inolvidable de la caballería. En las Crónicas de la Orden está señalado como acto extraordinario el celebrado en el año 1528, para el cual el emperador Carlos I comisionó como su representante a Francisco de Torres, cacereño, Comendador de la Orden de Santiago, Mariscal de Castilla. El acto fue muy concurrido donde participó la practica totalidad de la nobleza cacerense y en definitiva de Castilla, así como otros puntos de España.

Mucho tiempo

Hubo de pasar bastante tiempo hasta que se celebrase otra ceremonia también en la Orden de Santiago, recodemos que se crea aquí en Cáceres, lo que tuvo lugar el 25 de octubre de 1970. Para tal evento se congregaron en nuestra ciudad numerosos nobles invitados, así como cuanto ciudadano quiso y pudo, sin olvidar un elevado número de periodistas procedentes de diferentes lugares. Estaban miembros de las Ordenes de Santiago, Montesa, Calatrava y Alcántara, autoridades locales y provinciales, el presidente del Consejo de las Ordenes Militares, Marqués de Lozoya, Conde de Casas Rojas, Marqués de Biñasco, Marqués de Santa Cruz Rivarrubia, Marqués de Casa Valdés, el padre Ignacio Zulueta y Gonzalo García de Blanes, caballero de la Orden de Alcántara.

Conde de Canilleros

Dentro de la amplia representación de la nobleza cacerense se encontraba don Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros, quién en un interesante discurso recordó el origen de la Orden de Santiago y su estrecha relación con nuestra ciudad., y de algunas de sus más destacadas campañas, así como de los principales personajes que llevaron el símbolo de la Orden en sus conquistas y luchas por prácticamente todo el mundo.

852 aniversario

En este año se conmemoraría el ochocientos cincuenta y dos aniversario de tan sangriento acontecimiento.

Actos protocolarios

Concluidos todos los actos protocolarios, el padre Zulueta ofició una solemne misa por todos los difuntos, para seguidamente organizar un cortejo que llegó hasta la Torre de Bujaco, donde públicamente se rezó un responso por el descanso eterno de las cuarenta almas de aquellos defensores de la Orden de los Frates que allí encontraron tan vil muerte.

Profundos arreglos

Hay constancia de los profundos arreglos que se realizaron en nuestro Gran Monumento, en el siglo XV, en el XVII, en el XIX y segunda mitad del XX, han sido estos últimos los que han hecho posible hacer visitable su interior donde se ha instalado una pequeña muestra de los acontecimientos históricos mas relevantes del entorno urbano.

Cuadros y fotografías

Innumerables son las representaciones en cuadros y fotografías de la Torre de Bujaco que están dispersas por todo el mundo, sin duda uno de los mejores símbolos y embajadores de Cáceres, algo que perdurará para siempre.